По словам французского президента, нельзя допускать новые переговоры по предмету выхода Великобритании из ЕС.

Европейский союз может дать "техническую отсрочку" для Brexit - процедуры выхода Великобритании из состава ЕС после 29 марта, однако для этого Великобритании придется предоставить четкую причину, заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время своего визита в Кению, сообщает ЗН со ссылкой на Deutsche Welle.– Если запрашивается дополнительная задержка, они должны объяснить, почему. Нельзя допускать больше переговоров о том, о чем мы уже договаривались в течение многих месяцев и сказали, что дальнейшие переговоры не могут быть проведены, - сказал Макрон.Отметим, 12 марта британские законодатели решительно отвергли сделку премьер-министра Терезы Мэй по выходу из Европейского союза, ввергнув Brexit в смятение всего за 17 дней до запланированной даты выхода из ЕС.ЕС рассматривает возможность введения штрафных санкций для Великобритании в случае отсрочки процедуры Brexit. Сумма компенсации может составить порядка 1 миллиарда фунтов стерлингов ($ 1,31 млрд) за каждый месяц отсрочки.Великобритания должна выйти из ЕС в 23:00 по Гринвичу 29 марта. После этого начинается 21-месячный переходный период — до конца 2020 года.Бесплодные маневры вокруг проблемы выхода Великобритании из ЕС радикально сократили число возможных сценариев Brexit, на которые сегодня может рассчитывать страна, по сути, не оставляя британцам особого выбора.