В актовом зале нового клуба в Ударном Харьковского района активно готовятся к первому концерту.

Одновременно собираются устанавливать музыкальное оборудование, огромный экран для просмотра фильмов и занимаются монтажом освещения.На месте нового строения раньше стоял старенький домик без удобств. В помещении занимались детские кружки. Теперь все изменилось: уже идет монтаж освещения, и уже до конца месяца в отремонтированном клубе проведут первый праздничный концерт.– Мы сделали 3D-модель зала. Продумывали, как наиболее выгодно расположить приборы. Расположили, теперь по этой схеме можно уже реально увидеть, как будет выглядеть зал, – говорит светооператор Александр Строкин.Создание современного пространства для творчества и отдыха жителей Манченковской объединенной территориальной громады было инициативой главы Харьковской облгосадминистрации Юлии Светличной. Можно сказать, что клуб отстроили заново, поскольку на его месте находилось старое помещение площадью чуть более 100 квадратных метров.– Вы видите, что у нас новые кресла, занавес, шторы, новая мебель. Топочную отдельную сделали (а она раньше была внутри помещения), санузел внутрь перенесли, что тоже немаловажно, – говорит поселковый голова Манченков Виталий Палагута.Ученица местной школы Илона посещает танцевальный кружок. К выступлению на открытии клуба она и остальные дети готовятся уже на новой сцене.– Это было удивительно, что из такого домика получился большой замок. Мне нравится все – и рисунок, и сцена, и зал, – говорит школьница.Заведующая поселковым клубом Ирина Анчукова показывает украинские народные костюмы, которые специально для выступления были изготовлены мастерами по пошиву театрального реквизита. Она не сдерживает эмоций, говоря о новом помещении. Благодарит главу области за инициативность и всех, кто участвовал в строительстве.– Когда в 2005 году мы сюда зашли, еще было старое здание, никто не представлял, что вообще такое возможно и у наших детей будет сцена. Три группы, которые уже сейчас студенты, замужем, родители, они водят своих уже детей сюда, – восхищается завклубом.В клубе будет полноценный танцевальный зал со станками и зеркалами, кабинет для живописи, а еще создадут новый кружок театрального искусства.– В целом сметная стоимость объекта составляет около девяти млн грн. По инициативе Юлии Светличной были выделены средства из областного бюджета, и это позволит нам завершить ремонтные работы вовремя. Кроме того, было выделено более полутора миллионов гривен на обзаведение, на оборудование – ведь хочется, чтобы после реконструкции все было современным, – говорит зампредседателя Харьковской райгосадминистрации Оксана Малышева.Территорию вокруг клуба также облагораживают, сделают парковку для автомобилей. А в планах – создание летней сцены.