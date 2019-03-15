Жители области, оказавшиеся в тяжелой жизненной ситуации, ветераны АТО и Второй мировой войны, чернобыльцы, дети с инвалидностью получают реальную поддержку от областной власти.

Максимальный размер пособия – 20 тысяч грн

Выплаты к знаковым датам

Особое внимание – оздоровлению льготников

Помощь тем, кто в ней нуждается, является одним из приоритетов в работе главы области Юлии Светличной.По информации директора Департамента социальной защиты населения Харьковской облгосадминистрации Юрия Шпараги, по сравнению с прошлым годом в этом году выделено на 5 млн грн больше средств из областного бюджета для предоставления одноразовой адресной материальной помощи жителям области, которые оказались в тяжелой ситуации.В основном люди обращаются за помощью на лечение — профильная комиссия рассматривает по четыре сотни таких заявлений в неделю.— Согласно распоряжению председателя ХОГА Юлии Светличной, работает комиссия, которая рассматривает все представления от граждан и определяет размер помощи. Это касается прежде всего лечения. Максимальный размер пособия, которое может быть предоставлено, – 20 тысяч грн, – сообщил Юрий Шпарага.Размер помощи нуждающимся комиссия определяет на основании представленных документов.— Тщательно рассматриваются все представления, а именно: представления лечебных учреждений, результаты обследования жилищных условий, справки о материальном состоянии, о доходах и т.д. Идет очень кропотливая работа, по итогам которой члены комиссии определяют размер помощи, — рассказал Юрий Шпарага.Директор департамента отмечает, что подобные программы существуют в каждой громаде, в каждом районе области и в Харькове. Поэтому обращаться за помощью люди могут на всех уровнях.В областном бюджете заложены деньги и на одноразовую адресную материальную помощь.Так, членам семей погибших участников боевых действий в Донбассе, а также всем ветеранам антитеррористической операции предоставляется материальная помощь из областного бюджета раз в год, 14 октября, в День защитника Украины. По данным Юрия Шпараги, на Харьковщине сегодня 201 погибший боец и 300 семей погибших. Проживают 15 тысяч 40 участников АТО.— Для этих граждан в областном бюджете выделено 17 млн грн. К годовщине будет выплачено по 1,5 тыс. грн каждому участнику АТО и по 5 тысяч грн членам семей погибших, — уточнил он.Кроме этого, Программой социальной защиты населения Харьковской области на 2016-2020 годы за счет областного бюджета предполагаются одноразовые выплаты участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС ко Дню чествования участников ликвидации последствий аварии 14 декабря и вдовам участников - к годовщине чернобыльской трагедии 26 апреля.— Также предусматривается предоставление помощи, связанной с погребением умерших граждан, на которых распространяются льготы в соответствии с Законом «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие чернобыльской катастрофы», — уточнил Юрий Шпарага.Предусмотрена программой и помощь инвалидам I группы, детям-сиротам, детям-инвалидам. Раз в год выплачивается материальная помощь семьям погибших участников Революции достоинства.Кроме того, единовременная материальная помощь ко Дню Победы будет выплачена лицам с инвалидностью вследствие войны и участникам боевых действий, которые непосредственно принимали участие во Второй мировой войне 1939-1945 годов.— Это традиция Харьковской области — выплаты участникам Второй мировой войны. Таких граждан в регионе сейчас чуть больше 700 человек, — уточнил Юрий Шпарага.Также в областном бюджете предусмотрены средства на выплаты вдовам военнослужащих, погибших во время массовых акций гражданского протеста в Киеве с 21 ноября 2013 года по 21 февраля 2014 года, — в виде ежемесячного пособия на содержание детей в соответствии с решением облсовета.Немало внимания уделяется в области оздоровлению и реабилитации участников боевых действий и других жителей области льготных категорий.Санаторно-курортным лечением за счет областного бюджета будут охвачены участники АТО и ООС, лица, принимавшие участие в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях, члены их семей и члены семей погибших воинов.Также санаторно-курортным лечением обеспечат лиц с инвалидностью в связи с общим заболеванием и инвалидностью с детства, ветеранов войны и граждан, на которых распространяется действие Закона «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», а также лиц, пострадавших в результате чернобыльской катастрофы, отнесенных к I категории.— Члены семьи и сами чернобыльцы, отнесенные ко II категории, имеют возможность пройти санаторно-курортное лечение в любом санаторно-курортном учреждении Украины. Производится возмещение расходов на такое лечение, — сказал Юрий Шпарага.В целом бюджет области на 2019 год эксперты называют как никогда социальным, ведь по инициативе губернатора Юлии Светличной в нем заложены беспрецедентные средства на поддержку социальной инфраструктуры и социальной защиты населения.