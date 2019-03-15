Власти Китая уже в этом году должны закончить строительство реактора HL-2M Tokamak. Устройство будет имитировать ядерные процессы на Солнце.

Об этом сообщает НВ.После 10 лет разработок, летом 2018-го американская аэрокосмическая администрация NASA запустила зонд Parker Solar Probe, который должен исследовать электромагнитные поля вокруг Солнца и узнать, что разгоняет солнечный ветер до сверхзвуковых скоростей.Вместо того, чтобы отправлять космический аппарат к главной звезде в нашей планетарной системе, власти Китая решили воссоздать Солнце прямо на Земле.Фото: XinhuaКак сообщает Global Times со ссылкой на китайскую национальную ядерную корпорацию, строительство реактора HL-2M Tokamak, также известно как “искусственное Солнце”, должны закончить уже в 2019-м.Фото: XinhuaГлавная задача Tokamak - достичь ионной температуры в более 100 млн градусов Цельсия для имитации природных процессов ядерного синтеза на Солнце. Принято считать, что температура солнечного ядра составляет 15 млн Цельсия, поэтому реактор будет в 7 раз горячее Солнца.В то же время, инженеры должны решить проблему поддержки такого синтеза в ограниченном пространстве на длительный срок.– Искусственная солнечная плазма состоит в основном из электронов и ионов. Существующий в Китае Tokamak может достичь температуры электронов в своей основной плазме более 100 миллионов градусов Цельсия, а температура иона составляет 50 миллионов градусов Цельсия. Как известно, именно ион генерирует энергию в устройстве, - рассказал представитель китайской национальной ядерной корпорации Дуань Сюру изданию Science and Technology Daily.По словам Сюру, чтобы достичь температуры больше 100 млн градусов, разработчикам нужны более высокие параметры устройства, в частности впрыск и поглощение еще большего количества энергии.Разработка реактора HL-2M Tokamak планируется в рамках проекта Международного экспериментального термоядерного реактора (ITER), в который входят Китай, Россия, США, Индия, Южная Корея, Казахстан, Япония и Европейский Союз.