Строительство метро и комплекса по переработке твердых бытовых отходов, увеличение объемов производства и создание новых рабочих мест, возрождение дорог и восстановление больниц, открытие новых школ и спортивных комплексов.

За три года будет восстановлено две тысячи объектов

Жители почувствовали реальную заботу

Такие приоритеты – как бальзам на душу

У главы Харьковщины есть четкий план действий на ближайшие три года. «Создавать и объединять!» — под таким девизом работает команда Юлии Светличной.Накануне в Харьковской области состоялось расширенное заседание Совета регионального развития под председательством премьер-министра Владимира Гройсмана. Участники мероприятия обсудили актуальные вопросы развития как Харьковщины, так и страны в целом.Глава правительства отметил вклад Харьковской области в развитие национальной экономики.— Вы мощный научный и промышленный регион, дающий сегодня достаточно положительную динамику и вносящий свой вклад в развитие национальной экономики, – сказал Владимир Гройсман. – Ваш промышленный комплекс — достаточно конкурентный. Сегодня вы достойно представляете Украину на международных рынках.В свою очередь, Юлия Светличная подчеркнула, что последовательная, профессиональная и ответственная работа по дальнейшему укреплению Украины — это именно то, чего требует время.— Не болтовня, ссоры и разрушения, а созидание и объединение. Именно так и будем действовать. Потому что дела всегда важнее слов! – сказала руководитель Харьковщины.Глава области сообщила, что за последние три года машиностроительная промышленность региона выросла на 35%, а количество рабочих в промышленности увеличилось на пять тысяч.— Такая динамика — впервые за последние годы. У нас лучший уровень занятости населения в стране и лучший уровень качества образовательных услуг, — сказала Юлия Светличная.Она отметила, что еще несколько лет назад в такие результаты развития Харьковской области многие не верили.— Мы слышали от тех, кто не верил в Украину, что инвесторы уйдут из Харькова, потому что рядом — граница, рядом – война. Говорили, что европейский рынок для нас не откроют, а без российского мы пропадем. Но ни один крупный инвестор из Харьковской области не ушел, — отметила Юлия Светличная. — Наоборот — большинство из них расширяет производство. И 2,7 млрд долларов капитальных инвестиций, которые национальный и иностранный бизнес за последние пять лет вложили в экономику Харьковской области, это только подтверждают.Юлия Светличная сообщила, что сводный местный бюджет Харьковской области стал втрое мощнее. И именно это позволяет региону реализовывать строительные проекты, ремонтировать и восстанавливать важные объекты.— Областная филармония, которой Харьков ждал с 1989 года. Новая станция метро, которую харьковчанам обещали еще с девяносто второго. Новая современная школа на 640 мест в молодежном поселке под Харьковом, которая построена «с нуля» впервые за последние десять лет, современный — даже на европейском уровне — Региональный центр административных услуг, — привела примеры Юлия Светличная.Останавливаться на этом областная власть не намерена — у команды Юлии Светличной огромные планы на дальнейшее развитие региона.— У нас есть продуманный и четкий план дальнейших действий, — заверила Юлия Светличная. — Для Харьковской области — это две тысячи объектов государственного и регионального значения, восстановление которых запланировано на ближайшие три года. Это во-первых. Второе — продолжение диверсификации рынков сбыта для харьковской промышленности, увеличение объемов производства как минимум вдвое. Третье — реализация масштабных инфраструктурных проектов – таких, как строительство метро, восстановление дорог, строительство современных больниц.На ближайшие три года обновление запланировано во всех сферах. Это предполагает в том числе и создание новых рабочих мест. Губернатор отметила, в частности, капремонт и строительство трассы Р-51 Мерефа - Павлоград; строительство объездной дороги вокруг Лозовой; восстановление моста на дороге Андреевка – Меловое в Балаклейском районе и капитальный ремонт моста через реку Мда в Изюме.В планах также – открытие 50 амбулаторий семейного врача, реконструкция диспансера радиационной защиты, строительство онкологического центра, возведение новой школы в селе Губаревка, строительство детского садика с начальной школой в Песочине, реставрация Шаровского дворцово-паркового комплекса и музея Григория Сковороды, ремонт Дома культуры в Люботине.Упомянула Юлия Светличная и строительство семи физкультурно-оздоровительных комплексов в разных районах области и спорткомплекса с бассейном в Изюме, а также открытие новых футбольных полей и спортплощадок.Кроме того, намечена реализация таких масштабных проектов, как строительство линии метро до аэропорта, животноводческого комплекса по производству молока в Красноградском районе, комплекса по переработке отходов в Дергаческом районе, комплекса по производству замороженных полуфабрикатов в пгт Кулиничи. И, конечно, будет продолжена амбициозная программа «Энергия света», предполагающая установку или реконструкцию уличного освещения во всех районах области.Также глава облгосадминистрации отметила такие важные направления развития региона, как дальнейшая реализация мер по обеспечению энергетической безопасности и комплексное развитие сельской местности.Планы развития Харьковщины абсолютно реалистичны, отметил премьер-министр.— Я очень рад был услышать о планах области на ближайшее время. Они абсолютно реалистичны, и у вас есть абсолютно все, чтобы это осуществить, – поддержал губернатора Владимир Гройсман. – Очень хорошо, когда у человека есть не только обязанность выступить, а когда есть запал, энергия для изменений. Я ощутил это во всех выступающих и в первую очередь – в Юлии Александровне.Положительные изменения с 2014 года в области и в целом в Украине произошли в том числе благодаря децентрализации, отметил Владимир Гройсман.— За четыре года мы провели реформу децентрализации, которая дала возможность втрое увеличить местные бюджеты, в пять-семь раз — увеличить бюджеты развития громад. Это открывает совершенно новую страницу истории нашего государства. Но важно, чтобы мы эффективно использовали данные ресурсы, – сказал Владимир Гройсман.В числе прочего он акцентировал внимание на том, что ключевые задачи сейчас — дать абсолютно новое качество образования, медицины, инфраструктуры.Достижениями и планами громад поделились и руководители объединенных территориальных громад Харьковщины.Руководитель крупнейшей – Лозовской ОТГ – Сергей Зеленский, сообщил, что только за последние четыре года благодаря Юлии Светличной жители Харьковщины действительно почувствовали заботу.Он поблагодарил руководство области за поддержку развития громады — в частности, за выделение средств на ремонт коллектора в Лозовой и строительство объездной дороги.По словам песочинского поселкового головы Олега Чернобая, бюджет ОТГ вырос в связи с децентрализацией в разы. В 2014 году он составлял 18 млн грн, в 2019-м – 226 млн грн.Только за прошлый год в пгт Песочин провели капитальные ремонтные работы на ряде многоэтажек: заменили десять лифтов, провели капремонт пяти кровель и 33 подъездов, заменили старые окна на металлопластиковые. Приобретается новая техника для благоустройства, реализуются проекты освещения, построены четыре мини-футбольных поля с искусственным покрытием.— За год и два месяца построен новый физкультурно-оздоровительный комплекс за счет софинансирования из Государственного фонда регионального развития. По инициативе Юлии Светличной средства, сэкономленные при строительстве школы в микрорайоне «Мобиль» перенаправили на строительство ФОКа, — рассказал Олег Чернобай.Он также напомнил, что в прошлом году вместе с главой ХОГА в Песочине положили начало строительству новой школы и детсада. Сейчас построены по два этажа в обоих зданиях, а над детсадом монтируют кровлю. Песочинский поселковый голова обратился к Владимиру Гройсману с просьбой поддержать реализацию проекта за счет средств ГФРР.— Когда я слышу о таких приоритетах — это для меня как бальзам на душу. Я чувствую, что мы достигаем той цели, которую ставили, когда проводили децентрализацию. Авол всем поможем и все построим, — заверил Владимир Гройсман.