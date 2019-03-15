Ученые уверены, что древнеегипетский Сфинкс — лишь вершина айсберга, а вот самое интересное находиться под ним.

Совсем недавно эксперты пришли к выводу, что в Сфинксе прежде были двери, поскольку обнаружили их следы.Впервые об этом сообщил известный египтолог Мэтт Гроулинг. Он считает, что эти двери неизвестный привез в парижский Лувр еще два столетия назад, информируют «Экономические новости».Если верить древним рисункам, то загадочные двери были размещены между лапами Сфинкса. Эту догадку пока нет возможности подтвердить на сто процентов, поскольку нужно провести детальное исследование, получив разрешение Министерства культуры Египта.Ученый не исключает того, что Сфинкс скрывает под собой множество тайн, которые скоро можно будет раскрыть человечеству. Вполне возможно, что там находятся многочисленные тоннели, ведущие к комнатам для проведения ритуалов.