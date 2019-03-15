Геологи Калифорнийского университета обнаружили в Чили следы крайне мощной космической катастрофы.Ученые заявляют, что произошли эти разрушительные события 12,800 лет назад, в конце эпохи плейстоцена. Об этом пишет Корреспондент со ссылкой на Phys.org.
Согласно данным исследования, комета врезалась в Землю, вызвав драматические изменения климата, приведшие к вымиранию фауны и сокращению численности людей.
Специалисты установили, что комета спровоцировала резкое изменение климата, сопровождающееся быстрым похолоданием в Северном полушарии на фоне общей глобальной тенденции естественного потепления и таяния ледяного покрова.
Кратер, обнаруженный под ледяным щитом Гренландии шириной 31 километр был одним из многих фрагментов кометы.
Кроме того, в чилийском Пилауко были сделаны другие находки - в некоторых слоях резко исчезли следы региональной растительности, а представители мегафауны либо сократились в численности, либо вовсе исчезли. Произошло это также около 13 тысяч лет назад, и ученые не могут назвать это совпадением.
Также в ходе раскопок были обнаружены специфические застывшие породы, которые расплавились из-за воздействия высоких температур вследствие космической катастрофы. В этих слоях были обнаружены пиковые концентрации платины, золота, а также других элементов, которые в природе встречаются редко.
Древний апокалипсис также подтверждает микроуголь и признаки горения в образцах пыльцы, которые были собраны в ударном слое.
Все это свидетельствует о том, что около 13 тысяч лет назад Земля подверглась мощному дождю из гигантских осколков кометы. Это и привело к глобальной катастрофе, повторение которой ученые не исключают.