Решение губернатора Калифорнии не подразумевает досрочного освобождения приговоренных к смерти, однако аннулирует протоколы о смертельных инъекциях.

14 марта губернатор американского штата Калифорния Гэвин Ньюсом подписал указ о введении моратория на смертную казнь на территории штата. Об этом он сказал в видеообращении, сообщает ЛИГА."Мы больше не можем допустить, чтобы смертная казнь была частью того, что нас определяет", - также написал он в своем Twitter.Ранее Ньюсом сказал, что "смертная казнь была полной неудачей", поскольку дискриминировала людей "в зависимости от цвета вашей кожи или от того, сколько денег вы зарабатываете".– Это неэффективно, необратимо и аморально. Это идет вразрез с теми ценностями, которые мы отстаиваем, - заявил он.Губернатор помиловал 737 приговоренных к смертной казни заключенных. Это не предполагает их досрочного освобождения, но аннулирует протоколы о смертельных инъекциях. Также были немедленно закрыты камеры смертников в Сан-Квентин.По законодательству США губернатор штата не имеет полномочий, чтобы отменить закон о смертной казни в Калифорнии, но может отказаться подписывать любые смертные приговоры и заменить их пожизненным заключением.В США могут казнить заключенных через расстрел, повешение, с помощью гильотины, электрическим током, в газовой камере или же с помощью смертельной иньекцией. В 2012 году жителям Калифорнии предлагали проголосовать за отмету смертной казни на референдуме, но они отвергли предложение.