14 марта харьковчане могли наблюдать редкое атмосферное явление – гало.

«Его можно увидеть невооруженным глазом, но нужно быть осторожным и беречь глаза от яркого света Солнца. Также при продолжительной съемке на фото- или видеокамеру есть риск повредить технику солнечной энергией!!! Рекомендую при съемке закрывать солнце рукой перед объективом», – написал на своей странице в Facebook астроном Харьковского планетария Владимир Кажанов.Гало обычно появляется вокруг Солнца и Луны, иногда вокруг других мощных источников света, таких как уличные огни. Существует множество типов гало и вызваны они преимущественно ледяными кристаллами в перистых облаках на высоте 5—10 км в верхних слоях тропосферы. Вид гало зависит от формы и расположения кристаллов. Отраженный и преломленный ледяными кристаллами свет нередко разлагается в спектр, что делает гало похожим на радугу. Наиболее яркими и полноцветными бывают паргелии и зенитная дуга, менее яркими — касательные малого и большого гало.