Профилактическая операция «Первоцвет» стартовала 15 марта в Харьковской области.

Как сообщили в облуправлении Нацполиции, ежегодная акция направлена ​​на предупреждение и пресечение правонарушений, связанных с незаконным сбором, перевозкой и реализацией редких растений на территории Харькова и области.К проведению проверок совместно с сотрудниками полиции приобщаются работники Государственной экологической инспекции, Государственной лесной охраны, общественные инспекторы по охране окружающей среды, представители органов исполнительной власти и общественные организации.Полиция просит не продавать и не покупать раннецветущие растения. Их сбор категорически запрещен. За нарушение порядка приобретения или сбыта объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу Украины, или таких, которые охраняются в соответствии с международными договорами Украины, предусмотрен штраф в 1,7 тыс грн – 3,65 тыс грн). Кроме этого, законодательством предусмотрено возмещение убытков, причиненных природе.