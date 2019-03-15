В этом месяце почтальоны не принесли пенсионерам субсидию вместе с пенсией, как предполагалось в связи с монетизацией.

В следующем сезоне все субсидии выдадут наличными

Программа Минсоцполитики дала сбой, и в первый раз пожилые люди получат «живые» деньги господдержки в Ощадбанке. В Харьковской облгосадминистрации разъяснили, какие документы нужно взять и как поступить неходячим пенсионерам.Пенсионерка Тамара Викторовна в этом месяце ждала почтальона с особым нетерпением, ведь вместе с повышенной пенсией он должен был доставить ей еще и субсидию «живыми» деньгами.– Но почтальон принес только пенсию. А субсидию, говорит, я должна получить в Ощадбанке. Как же так? У меня там и карточки нет. Что же делать? – разводит руками женщина.Действительно, часть пенсионеров Харьковской области остались без субсидий из-за сбоя системы распределения в Минсоцполитики. Списки пенсионеров-субсидиантов, получающих пенсию через «Укрпочту», случайно оказались в Ощадбанке.– При формировании реестров возникли технические проблемы, которые связаны с тем, что у пенсионеров как раз в этот период проходил перерасчет пенсии. И их автоматически перебросили в реестр на Ощадбанк, – пояснила начальник отдела льгот и жилищных субсидий Департамента социальной защиты населения Харьковской облгосадминистрации Ольга Балева. – То есть пенсионерам-субсидиантам, которые получают пенсию через «Укрпочту», придется один раз обратиться с паспортом и кодом в Ощадбанк и получить там субсидию наличными – через сервис «Быстрая копейка». А в следующем месяце им доставит субсидию вместе с пенсией почтальон.Да в том-то и беда, что до банка Тамара Викторовна не доберется – проблемы с ногами, из дома женщина выбирается разве что на скамейку около подъезда.– Могут обратиться в Ощадбанк дети, родственники, соцработник, который ухаживает за одиноким пенсионером, и получить эти деньги по доверенности, – подсказывает Ольга Балева. – Нотариально заверять ее не нужно. Наши отделения Ощадбанка уже должны были получить из главного офиса указание, какие формы доверенности принимаются, и разместить эту информацию в своих отделениях.Напомним, с Нового года вступило в силу постановление, согласно которому украинцы, оформившие субсидию с 1 января, получают ее в денежной форме, которая начисляется на учетные записи этих граждан в Ощадбанке. А оформившие ее до Нового года получают субсидию в наличной форме, то есть «живыми» деньгами.– У нас двести тысяч граждан сегодня имеют право на наличную форму субсидии, то есть 254 тысячи домовладений начали получать субсидии в наличной форме. Из этого количества 180 тысяч – это пенсионеры, которые получают деньги, предусмотренные на субсидию вместе с пенсией – в своем банке или через «Укрпочту», – сообщил директор Департамента социальной защиты населения ХОГА Юрий Шпарага. – Пенсионерам придет сообщение, где они должны получить субсидию – как правило, это Ощадбанк.Что касается денежной формы, то, по данным чиновника, в Харьковской области это лишь три тысячи получателей субсидий, которые оформили ее с первого января.– Хочу воспользоваться возможностью и сказать, что всем получателям субсидии до 1 мая нужно обратиться в управление социальной защиты, чтобы оформить субсидии в соответствии с новым порядком, – отметил Юрий Шпарага. – Она будет полностью наличной для всех.Чиновник предупреждает: если на начало нового отопительного сезона у получателя субсидии будет долг за «коммуналку» свыше 340 гривен, он потеряет государственную помощь на оплату жилкомуслуг. Если же получатель смог сэкономить определенную сумму за счет экономного использования света, электроэнергии или воды, он имеет полное право тратить остаток по своему усмотрению. Это станет для населения стимулом для сознательного потребления энергоресурсов.С 1 октября 2019 года начнется полная монетизация: каждый украинец, которому назначена субсидия, будет получать ее в денежной форме.