Граждане, получающие субсидию, имеют право платить меньше, если у них на счетах есть неиспользованная субсидия, сообщается на сайте Кабмина.

– Если по состоянию на март на счетах субсидиантов у поставщиков коммунальных услуг есть неиспользованные субсидии – так называемая переплата, – граждане имеют право платить меньше, ровно на сумму неиспользованной государственной помощи, - отмечают в правительстве.Если жильцы экономили или получили субсидию задним числом за те месяцы, когда оплата коммунальных счетов проходила собственными деньгами, они имеют право требовать уменьшенной за февраль платежки на сумму неиспользованной жилищной субсидии.Это право гарантировано Постановлением КМУ № 848. Если на счетах лежит немалая переплата, домохозяйство может рассчитывать на эти средства также и в апреле.«Объясняем на конкретном примере, – говорится в сообщении. – По состоянию на март в личном кабинете субсидианта высвечивается неиспользованная субсидия на сумму 1500 грн. Домохозяйство потребило в феврале газа на сумму 1000 грн. Такое домохозяйство имеет право требовать перерасчета платежки за февраль, где согласно закону должна стоять сумма к уплате «ноль». Остальные 500 грн переходят на апрель, и если семья потребила в марте газа на 1000 грн, ей в апреле остается доплатить только 500 грн».Субсидия, которую такое домохозяйство получило наличными в марте и получит в апреле, благодаря разумному потреблению энергоресурсов и наличию на счете у поставщика услуги неиспользованной помощи, может быть использована по усмотрению семьи.