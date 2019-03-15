Очередные президентские выборы в Украине пройдут, как известно, 31 марта.

О том, как Харьковщина готовится к этому важному для страны процессу, рассказали в областной госадминистрации.По словам начальника организационного отдела аппарата ХОГА Сергея Коваленко, 18 февраля были созданы окружные избирательные комиссии.– Всего по Харьковской области — 14 окружных избирательных комиссий, из них семь – в Харькове и семь – в районах и городах региона. Все они обеспечены необходимым оборудованием, инвентарем, оргтехникой и так далее, — уточнил Сергей Коваленко. — Процесс создания участковых избирательных комиссий продолжается.Создана областная группа, в которую входят руководство области, представители территориальных громад, структурные подразделения областной власти. В нее вошли также представители «Укртелекома», которые обеспечат связь, представители Национальной полиции, ГСЧС, облэнерго и т.д.Сергей Коваленко отметил, что облгосадминистрация уделяет особое внимание обеспечению прав и возможностей для людей с инвалидностью. В день выборов на избирательных участках установят переносные пандусы, к сотрудничеству привлекут волонтеров, которые будут помогать людям добраться до места голосования.По словам начальника отдела администрирования госреестра избирателей аппарата ХОГА Светланы Коломиец, система ведения госреестра Харьковской области охватывает 42 отдела ведения и региональный отдел администрирования.— По данным госреестра, в Харьковской области 2 миллиона 38 тысяч 128 избирателей, из которых 26611 неспособны передвигаться самостоятельно, с отметкой о выбытии – 70 тысяч 57 человек, — привела данные Светлана Коломиец.Она напомнила, что каждый избиратель может лично проверить информацию о своем включении или невключении в государственный реестр избирателей, обратившись к программному ресурсу «Личный кабинет избирателей» на сайте ЦИК.Если в связи с обучением, выездом за границу или по иной причине избиратель не может проголосовать 31 марта по зарегистрированному месту жительства, он имеет право временно изменить место голосования.— Необходимо обратиться в отдел ведения госреестра избирателей по месту жительства или пребывания – с паспортом гражданина Украины и соответствующим документом. Это может быть справка с места работы, учебы, проездные документы, санитарно-курортная справка и т.п., — подсказала Светлана Коломиец.В настоящее время, по ее словам, такой возможностью в Харьковской области воспользовались 6045 человек.Глава области Юлия Светличная неоднократно отмечала необходимость законности выборов в Харьковской области.– Мы не допустим никакой фальсификации, – заверила губернатор. – Я знаю позицию Генеральной прокуратуры и Службы безопасности о том, что выборы – это не только вопрос волеизъявления народа, но и вопрос национальной безопасности.