Очередные президентские выборы в Украине пройдут, как известно, 31 марта.О том, как Харьковщина готовится к этому важному для страны процессу, рассказали в областной госадминистрации.
По словам начальника организационного отдела аппарата ХОГА Сергея Коваленко, 18 февраля были созданы окружные избирательные комиссии.
– Всего по Харьковской области — 14 окружных избирательных комиссий, из них семь – в Харькове и семь – в районах и городах региона. Все они обеспечены необходимым оборудованием, инвентарем, оргтехникой и так далее, — уточнил Сергей Коваленко. — Процесс создания участковых избирательных комиссий продолжается.
Создана областная группа, в которую входят руководство области, представители территориальных громад, структурные подразделения областной власти. В нее вошли также представители «Укртелекома», которые обеспечат связь, представители Национальной полиции, ГСЧС, облэнерго и т.д.
Сергей Коваленко отметил, что облгосадминистрация уделяет особое внимание обеспечению прав и возможностей для людей с инвалидностью. В день выборов на избирательных участках установят переносные пандусы, к сотрудничеству привлекут волонтеров, которые будут помогать людям добраться до места голосования.
По словам начальника отдела администрирования госреестра избирателей аппарата ХОГА Светланы Коломиец, система ведения госреестра Харьковской области охватывает 42 отдела ведения и региональный отдел администрирования.
— По данным госреестра, в Харьковской области 2 миллиона 38 тысяч 128 избирателей, из которых 26611 неспособны передвигаться самостоятельно, с отметкой о выбытии – 70 тысяч 57 человек, — привела данные Светлана Коломиец.
Она напомнила, что каждый избиратель может лично проверить информацию о своем включении или невключении в государственный реестр избирателей, обратившись к программному ресурсу «Личный кабинет избирателей» на сайте ЦИК.
Если в связи с обучением, выездом за границу или по иной причине избиратель не может проголосовать 31 марта по зарегистрированному месту жительства, он имеет право временно изменить место голосования.
— Необходимо обратиться в отдел ведения госреестра избирателей по месту жительства или пребывания – с паспортом гражданина Украины и соответствующим документом. Это может быть справка с места работы, учебы, проездные документы, санитарно-курортная справка и т.п., — подсказала Светлана Коломиец.
В настоящее время, по ее словам, такой возможностью в Харьковской области воспользовались 6045 человек.
Глава области Юлия Светличная неоднократно отмечала необходимость законности выборов в Харьковской области.
– Мы не допустим никакой фальсификации, – заверила губернатор. – Я знаю позицию Генеральной прокуратуры и Службы безопасности о том, что выборы – это не только вопрос волеизъявления народа, но и вопрос национальной безопасности.