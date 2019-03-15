В Харькове экологи обнаружили несанкционированную свалку в том месте, где планируют разместить мощности по утилизации ртути.

Об этом сообщает "Зеленый фронт".Напомним, ранее на сайте горсовета была размещена петицию о расторжении соглашений с компанией "Харьков Эко", которая собиралась заниматься производством ртути и переработкой ее отходов в черте города. За 26 дней обращение собрало необходимое количество голосов. Спустя некоторое время на сайте мэрии появился ответ Геннадия Кернеса. Тогда градоначальник заверил, что "заявление о намерениях не является основанием для осуществления хозяйственной деятельности".Тем не менее, недавно на сайте Минэкологии появилась информация о том, что в Харькове стартует процедура общественного обсуждения отчета о влиянии нового производства на окружающую среду. Слушания стартуют сегодня в лагере "Солнечный" на Пятихатках. Накануне экологи отправились на улицу Лодзинскую, 7а, где и планируют утилизировать ртуть. Увиденное повергло защитников природы в шок."Выяснилось, что почти все из наименований, которые "Харьков-Эко" обещает утилизировать, прикопаны или сожжены на участке вне его! Конечно, может, на участок, на котором все въезды, кроме как с "Харьков-Эко", перекрыты, эти отходы натаскали некие "злые силы". Или же просто есть большой соблазн не разогревать печь до тысячи градусов и не платить подрядчикам за утилизацию?" - написали экологи."Зеленый фронт" также опуликовал фотографии, на которых видны шины, медицинские расходники, канистры из-под химикатов, ртутные лампы, а также стоящие под открытым небом бочки. Как сообщили в пресс-службе "главка", по факту обнаружения несанкционированной свалки к правоохранителям никто не обращался.