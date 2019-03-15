Согласно ч. 1 ст. 299 УК Украины за жестокое обращение с животными 49-летний житель Харьковщины может быть оштрафован или арестован на 6 месяцев.

Об этом сообщает МГ Объектив.Собаку мужчина взял у знакомой, которая не могла ее содержать. Но вместо присмотра за животным задушил и повесил на дереве на центральной улице своего села.Как сообщили в прокуратуре Харьковской области со ссылкой на руководителя Дергачевской местной прокуратуры Юрия Ковалева, с обвиняемым заключено соглашение о признании вины. Дело будет слушаться в Краснокутском районном суде.