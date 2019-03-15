Фигуранты скандала, связанного с концерном «Укроборонпром» после серии расследований команды Дениса Бигуса, должны получить пожизненное наказание с конфискацией имущества.

Об этом на пресс-конференции в Запорожье сказал Анатолий Гриценко.По мнению кандидата в президенты, до завершения выборов никто из фигурантов расследования не будет наказан. Поэтому одной из первых задач новой власти должно быть привлечение их к ответственности.– Их будут прикрывать, как прикрывали все эти годы, зарабатывая на крови солдата. Нужно арестовать и посадить по верхней планке закона пожизненно с конфискацией имущества тех, кто позволил себе зарабатывать в условиях войны на крови, – подчеркнул Анатолий Гриценко.