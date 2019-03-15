Владимир Гройсман заявил об этом, подводя итоги расширенного заседания Совета регионального развития Харьковской области.

Мероприятие состоялось 14 марта в Дворце студентов Национального юридического университета им. Я. Мудрого. В Совете приняли участие представители районов Харьковской области, руководители ОТГ, промышленных предприятий, вузов, медицинских учреждений и так далее. Во время заседания глава ХОГА Юлия Светличная и руководители объединенных громад региона рассказали о результатах работы и дальнейших планах развития.– Я очень доволен был услышать о планах области на ближайшее время. Они абсолютно реалистичны, и у вас есть абсолютно все для того, чтобы это сделать. Хотел поблагодарить каждого из вас. Это очень хорошо, когда у человека есть не только обязанность выступить, а когда есть запал, энергия к изменениям. И я почувствовал это во всех выступающих. Сразу почувствовал это от председателя облгосадминистрации Юлии Александровны, - сказал Владимир Гройсман, подводя итоги мероприятия.