Харьковской воинской части 3005 исполнилось 99 лет. Кроме торжественных мероприятий и поздравлений личного состава, нацгвардейцы придумали необычный способ отпраздновать следующий юбилейный день рождения.

Об этом сообщает пресс-служба НГУ.Ровно через год, 11 марта 2020 года 5 Слобожанская бригада будет праздновать 100-летие со дня основания. К масштабному юбилею старейшей бригады Нацгвардии военнослужащие организовали благотворительный проект.В течение года слобожанские гвардейцы поставили себе цель сделать не менее 100 добрых дел.– Это очень амбициозная цель, ведь наши гвардейцы постоянно выполняют различные служебные задачи. Но этот проект — это наша благодарность обществу за поддержку военных. Мы это чувствовали в 2014-2015 годы, когда помощь волонтеров была крайне особая и необходима для нас. Существует определенная традиция, когда на день рождения именинники получают подарки. Мы решили сделать все наоборот, и будем сами дарить. Мы уже начали образовательные и культурные проекты. Но подготовили еще много интересного, — рассказывает полковник Александр Росляков.