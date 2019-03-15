Харьковской воинской части 3005 исполнилось 99 лет. Кроме торжественных мероприятий и поздравлений личного состава, нацгвардейцы придумали необычный способ отпраздновать следующий юбилейный день рождения.Об этом сообщает пресс-служба НГУ.
Ровно через год, 11 марта 2020 года 5 Слобожанская бригада будет праздновать 100-летие со дня основания. К масштабному юбилею старейшей бригады Нацгвардии военнослужащие организовали благотворительный проект.
В течение года слобожанские гвардейцы поставили себе цель сделать не менее 100 добрых дел.
– Это очень амбициозная цель, ведь наши гвардейцы постоянно выполняют различные служебные задачи. Но этот проект — это наша благодарность обществу за поддержку военных. Мы это чувствовали в 2014-2015 годы, когда помощь волонтеров была крайне особая и необходима для нас. Существует определенная традиция, когда на день рождения именинники получают подарки. Мы решили сделать все наоборот, и будем сами дарить. Мы уже начали образовательные и культурные проекты. Но подготовили еще много интересного, — рассказывает полковник Александр Росляков.