16-летнюю Грету Тунберг (Greta Thunberg) номинировали на нобелевскую премию мира за вклад в борьбу с глобальным потеплением.

На нобелевскую премию мира Грету Тунберг выдвинули норвежские политики. Об этом сообщает delo.ua– Мы номинировали Грету, потому что климатическая угроза может стать одной из причин войны и конфликта. А движение, организованное Гретой, может стать значительным вкладом в поддержание мира, – пояснил один из них — Фредди Андре Овстегар.На своей странице в Facebook девочка уже отметила, что она польщена и благодарна за номинацию.16-летняя активистка прославилась на весь мир после того, как в августе 2018-го начала организовывать одиночные пикеты в Стокгольме. Целью школьницы было привлечь внимание политиков и общественности к изменениям климата, а также потребовать от других стран соблюдения Парижского договора по сокращению вредных выбросов.Фото: New ScientistВместо уроков по пятницам девочка приходила под стены шведского парламента с транспарантами. Позже к ней начали присоединяться другие подростки. Это движение получило название FridaysForFuture («Пятницы для будущего»), а Грета стала его организатором и амбассадором.С тех пор Грета выступила на TEDx Stockholm, на Конференции ООН по изменению климата и на Всемирном экономическом форуме в Давосе.Всего в этом году на Нобелевскую премию мира номинирован 301 человек. В прошлом году ее получили врач из Демократической Республики Конго Денис Муквеге и иракская правозащитница Надя Мурад Басе Таха.