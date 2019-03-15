Защита Елены Зайцевой и Геннадия Дронова еще не подавали апелляционной жалобы в суд.

Об этом в комментарии УНН сообщила пресс-секретарь Киевского районного суда города Харькова Наталья Бардина.– Пока защита Зайцевой и Дронова не подавали апелляции, - сообщила Бардина.Она также добавила, что защита Зайцевой знакомится с материалами дела, в то же время адвокат Дронова еще не начал ознакомление.К слову, защита имеет 30 дней для подачи апелляции с момента оглашения приговора.Как сообщалось ранее, сторона государственного обвинения считает приговор Елене Зайцевой и Геннадию Дронову по делу смертельного ДТП в Харькове справедливым.Напомним, 26 февраля Киевский райсуд Харькова признал Елену Зайцеву и Геннадия Дронова виновными в совершении смертельного ДТП и назначил наказание Елене Зайцевой и Геннадию Дронову в виде 10 лет лишения свободы.Резонансное ДТП произошло 18 октября 2017 в центре Харькова. Тогда внедорожники под управлением Елены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова. После столкновения Lexus Зайцевой выбросило на пешеходов, в результате чего погибли шесть человек.