С 9 по 12 марта на спортивной базе «Тысовец», Львовская область, состоялся второй этап чемпионата Украины по биатлону среди юношей и девушек.

Как сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА, участие в соревнованиях приняли спортсмены из семи регионов страны, которые разыграли медали в двух возрастных группах: среди юношей и девушек средней возрастной группы 2002-2003 годов рождения и старшей - 2000-2001 годов рождения.Харьковские биатлонисты, воспитанники Украинского восточного центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта завоевали 2 золотые и 2 серебряные медали.В средней возрастной группе успешно выступил бронзовый призер Европейского юношеского олимпийского фестиваля Степан Кинаш. На его счету были три награды. Степан победил с результатом 28:51.8 в масс-старте. Соперника из Тернопольской области Виталия Мандзина, который финишировал вторым, харьковчанин опередил на 46.7 сек.Кроме того, вместе с Евгением Малышевым и Евгением Завадой Степан выиграл юношескую эстафету 3х7.5км (1:01:22.1). Второй финишировала команда Черниговской области (1:06:03.7)Также на счету Кинаша была серебряная медаль, которую он получил вместе с Русланой Ткаченко в одиночной смешанной эстафете (36:21.6). Уступили харьковские спортсмены лишь соперникам из Тернопольской области, которые опередили их почти на минуту (35:26.9).Также серебряными призерами чемпионата стали Вадим Болдесов, Дмитрий Заяц и Владислав Волков, которые с результатом 1:05:51.8 финишировали вторыми в эстафете 3х7.5км среди юношей старшей возрастной группы. Победу в этой эстафете завоевала команда Сумской области (1:01:38.3).С 14 по 18 марта в поселке Яворив, Львовской области, за медали чемпионата Украины соревнуются юниоры.