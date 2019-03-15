Слушания по вопросу размещения в Харькове полигона для утилизации ртути, которые проходят в гостинице “Магистраль”, начались со скандала.

Как передает корреспондент МГ “Объектив”, активисты обвиняют представителя Министерства экологии, органа, который организует слушания, в том, что у него нет необходимых полномочий. Чиновнику пришлось покинуть мероприятие.Напомним, ранее на сайте горсовета была размещена петиция о расторжении соглашений с компанией "Харьков Эко", которая собиралась заниматься производством ртути и переработкой ее отходов в черте города. За 26 дней обращение собрало необходимое количество голосов. Спустя некоторое время на сайте мэрии появился ответ Геннадия Кернеса. Тогда градоначальник заверил, что "заявление о намерениях не является основанием для осуществления хозяйственной деятельности".