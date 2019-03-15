В субботу в Харькове и области ожидается мокрый снег на фоне плюсовой температуры.

16 марта: облачно с прояснениями. Ночью в восточной половине Харьковской области небольшие осадки (мокрый снег, дождь), на остальной территории без существенных осадков. Днем небольшой дождь. Ночью и утром слабый туман. Ветер ночью переменных направлений, 3-8 м/с; днем южный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха: ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 5-10° тепла. По городу: ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Температура воздуха ночью 0-2° мороза, днем 6-8° тепла.17 марта: переменная облачность. Ночью осадки (мокрый снег, дождь), днем небольшой дождь.Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха: ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 4-9° тепла.18 марта: переменная облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха: ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 7-12° тепла.