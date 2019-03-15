Ответил на несколько простых вопросов в соцсетях – и лишился банковских сбережений.

При таком новом виде мошенничества – «призовых опросах» – мошенники получают доступ к личным финансовым данным участников и списывают деньги с карт.Изобретательные мошенники от имени одного из банков открыли охоту на доверчивых клиентов в соцсетях и на фейковых сайтах. Под предлогом выплаты денежных призов за ответы на несколько простых вопросов мошенники получают доступ к личным финансовым данным участников и списывают деньги с карт.– Поздравляем! Вам подобраны шесть вопросов на сумму USD58353. Вознаграждение будет полностью отправлено вам после опроса. Вознаграждение производится единоразово моментальным платежом! Нажмите, чтобы ответить на вопросы и получить вознаграждение, – вот так заманчиво может выглядеть предложение от мошенников.Методика мошенничества проста: после того как наивный клиент клюнул на дармовые деньги и ответил на простецкие вопросы, ему сообщают, что «в связи с лимитом платежных средств перевод будет отправлен двумя равными частями в течение десяти минут. Чтобы моментально в полном размере получить выплату, необходимо выполнить закрепительный платеж. С вашей карты (кошелька) будет списана сумма USD121. С помощью данного списания произойдет подтверждение вашей личности и закрепление внутреннего счета для двух дальнейших переводов. Сумма списания будет возвращена на вашу карту автоматически», обещают мошенники. Нажав на ссылку «Выполнить закрепительный платеж (USD121) и получить USD58353», человек остается и без мифического приза, и без денег на карте.Лучше заранее поинтересоваться, организовывает ли конкретный банк в соцсетях или на других интернет-ресурсах викторины или опросы с выплатой денежных призов. Если нет, а вы получили предложение об участии в «призовом» опросе, переходить по ссылкам на сайт мошенников или указывать свои личные данные нельзя. Вы не только гарантированно потеряете деньги в качестве «комиссии» за выигрыш, но и дадите мошенникам возможность использовать данные карт для воровства ваших средств.Если вы по неосторожности стали жертвой мошенничества, свяжитесь с банком любым удобным способом для принятия необходимых мер безопасности по картам, данные которых оказались в руках мошенников. Правда, с «подаренными» мошенникам деньгами чаще всего можно распрощаться.– Если клиенты отправляют деньги, вернуть их назад уже невозможно, потому что сделали они это добровольно – сами передали пин-код, сами перечислили деньги. А потом спохватились и кинулись с претензией в банк. Но дело в том, то банк не имеет к этому никакого отношения – от его имени работают мошенники, – говорит руководитель пресс-офиса одного из банков в Харьковской области Олег Калашников.