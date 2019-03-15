В полиции не начали досудебное расследование после того, как на харьковчанку рухнула наледь с крыши дома.

Об этом сообщает Сегодня.Напомним, 56-летняя Зоя Масловская вместе с подругой прогуливалась по улице в центре города, когда на нее с крыши сорвалась ледяная глыба. При этом накануне жильцы дома обращались к коммунальщикам с просьбой убрать сосульки.Врачи диагностировали у Масловской два открытых перелома кисти, двойной закрытый перелом лучевой кости, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки. Женщина уже находится дома, но в гипсе предстоит ходить еще три месяца. Говорит, что врачи осторожны с прогнозами, но худших сценариев удалось избежать. Добиться компенсации пострадавшей пока что не удалось.– Никто ничего не сделал, никакое дело не было открыто, писали письмо в прокуратуру, подавали в суд – сейчас ждем ответа. Должны были открыть досудебное расследование и внести в реестр досудебных расследований автоматически, поскольку, когда скорая привезла в четвертую больницу, дежурный полицейский все данные записал и передал райотдел, – рассказала журналистам Масловская.В отделе коммуникации Нацполиции области рассказали, что информация зарегистрирована в Журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского отдела полиции, заявление находится на рассмотрении, проводится проверка.А вот после подобного инцидента, когда 26 февраля около 14:30 на улице Пушкинской обрушилась ледовая глыба с крыши дома на 52-летняю женщину и 34-летнего мужчину, информация была внесена в Единый реестр досудебных расследований по статье "служебная халатность".Пострадавшие также получили закрытую черепно-мозговую травму и другие ранения. Как сообщили в отделе коммуникации Нацполиции области, максимальное наказание по санкции статьи предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на такой же период.