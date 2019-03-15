В годовом докладе НАТО подтвердило приверженность принципу «открытых дверей» по своему расширению, а также решение Бухарестского саммита НАТО от 2008 года, что Украина и Грузия станут членами НАТО, когда будут соответствовать всем необходимым требованиям.

Соответствующее положение содержится в докладе за 2018 год, в разделе, посвященном расширению НАТО, информирует Укринсформ.Годовой доклад в четверг в штаб-квартире НАТО представил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.– На Брюссельском саммите (в июле 2018 года) лидеры НАТО еще раз подтвердили решение Бухарестского саммита 2008 года, что Грузия станет членом НАТО. Учитывая то, что Украина возобновила курс на членство в НАТО, союзники также придерживаются решения, принятого на саммите в Бухаресте и на последующих саммитах, — говорится в документе.Вместе с тем, в ходе пресс-конференции Генеральный секретарь НАТО, отвечая на прямой вопрос журналистов относительно перспективы для Украины получить План действий относительно членства, отметил, что у Украины и НАТО уже есть все имеющиеся инструменты, необходимые для эффективного партнерства.– В том, что касается Украины, мы уже имеем различные инструменты. Мы имеем Годовую национальную программу, Комиссию НАТО-Украина, различные мероприятия партнерства. Следовательно, мы уже имеем все эти инструменты в наличии, они могут быть использованы для укрепления нашего партнерства и с тем, чтобы помочь Украине на пути к евроатлантической интеграции, — отметил Столтенберг.Как сообщалось ранее, 21 февраля вступили в силу изменения в Конституцию, которые закрепляют курс Украины на членство в Европейском Союзе и НАТО.Закон «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора)» Верховная Рада приняла 7 февраля.19 февраля этот закон торжественно подписал в Верховной Раде Президент Петр Порошенко.Данным документом вносятся изменения в Конституцию Украины, которыми закрепляется необратимость стратегического курса государства на обретение полноправного членства в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора.В то же время, из Переходных положений Конституции исключается пункт, предусматривающий использование существующих военных баз на территории Украины для временного пребывания иностранных воинских формирований на условиях аренды согласно международным договорам.