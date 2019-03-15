В годовом докладе НАТО подтвердило приверженность принципу «открытых дверей» по своему расширению, а также решение Бухарестского саммита НАТО от 2008 года, что Украина и Грузия станут членами НАТО, когда будут соответствовать всем необходимым требованиям.Соответствующее положение содержится в докладе за 2018 год, в разделе, посвященном расширению НАТО, информирует Укринсформ.
Годовой доклад в четверг в штаб-квартире НАТО представил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
– На Брюссельском саммите (в июле 2018 года) лидеры НАТО еще раз подтвердили решение Бухарестского саммита 2008 года, что Грузия станет членом НАТО. Учитывая то, что Украина возобновила курс на членство в НАТО, союзники также придерживаются решения, принятого на саммите в Бухаресте и на последующих саммитах, — говорится в документе.
Вместе с тем, в ходе пресс-конференции Генеральный секретарь НАТО, отвечая на прямой вопрос журналистов относительно перспективы для Украины получить План действий относительно членства, отметил, что у Украины и НАТО уже есть все имеющиеся инструменты, необходимые для эффективного партнерства.
– В том, что касается Украины, мы уже имеем различные инструменты. Мы имеем Годовую национальную программу, Комиссию НАТО-Украина, различные мероприятия партнерства. Следовательно, мы уже имеем все эти инструменты в наличии, они могут быть использованы для укрепления нашего партнерства и с тем, чтобы помочь Украине на пути к евроатлантической интеграции, — отметил Столтенберг.
Как сообщалось ранее, 21 февраля вступили в силу изменения в Конституцию, которые закрепляют курс Украины на членство в Европейском Союзе и НАТО.
Закон «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора)» Верховная Рада приняла 7 февраля.
19 февраля этот закон торжественно подписал в Верховной Раде Президент Петр Порошенко.
Данным документом вносятся изменения в Конституцию Украины, которыми закрепляется необратимость стратегического курса государства на обретение полноправного членства в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора.
В то же время, из Переходных положений Конституции исключается пункт, предусматривающий использование существующих военных баз на территории Украины для временного пребывания иностранных воинских формирований на условиях аренды согласно международным договорам.