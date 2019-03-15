Жителю Волчанска ночью приснился кошмар, и он выпрыгнул из окна.

14 марта в 1:00 39-летнему мужчине приснился страшный сон, и он, убегая из дома, перепутал двери с окном, разбил стекло и выпал из окна одноэтажного дома. Причиной кошмарного сна, скорей всего стало то обсвтоятельство, что вечером он выпил.Мужчину госпитализировали с раной бедра, голени и кровотечением в центральную районную больницу. Состояние его здоровья медики оценивают как удовлетворительное.Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Волчанского отдела полиции. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.