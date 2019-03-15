Правительство утвердило список объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта автомобильных дорог в 2019 году.Капитально отремонтируют участок дороги Харьков – Щербаковка (на Белгород) – 8,5 млн грн. На проектно-исследовательские работы выделили 2 млн грн.
Текущий ремонт проведут на следующих участках дорог:
- Киев – Харьков – Довжанский (на Ростов-на-Дону) – 37,5 млн грн;
- Чугуев – Меловое на участке – 70 млн грн;
- Харьков – Змиев – Балаклея – Гороховатка – 20 млн грн;
- Харьков – Волчанск – КПП «Чугуновка» – 30 млн грн;
- Старый Мерчик – Мурафа – Краснокутск – 10 млн грн;
- Чугуев – Печенеги – Великий – 20 млн грн;
- Дергачи – Казачья Лопань – М-20 – 25 млн грн.