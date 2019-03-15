В связи с серией нападений на мечети, полиция Новой Зеландии проводит операцию в городе Данидин.

Об этом сообщает Корреспондент со ссылкой на телеканал CNN в пятницу, 15 марта."Полицейские находятся на частной территории на улице Сомервиль в городе Данидин. Это место представляет интерес в связи с сегодняшним серьезным инцидентом в Крайстчерче с применением оружия", - говорится в сообщении полиции."В близлежащем районе проведена эвакуация из соображений безопасности", - отмечает полиция.В сообщении также говорится, что в районе выставлено полицейское оцепление. О других деталях операции не сообщается.Как сообщалось, в результате стрельбы в двух мечетях Крайстчерче погибли 49 человек.Как известно, главным подозреваемым в бойне является 28-летний австралиец Брентон Таррант. Полиция заявила о задержании трех человек. Один из задержанных предстанет перед судом 16 марта.