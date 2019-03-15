В Киеве на углу улицы Сурикова и Воздухофлотского проспекта, рядом с посольством России, открыли сквер имени Бориса Немцова.

В церемонии приняли участие мэр столицы Виталий Кличко и дочь убитого российского оппозиционера Жанна Немцова.Выступая перед собравшимися, Кличко, сообщается на его официальном сайте, отметил, что знал Немцова — он «часто бывал в Украине и любил Украину», был «великим другом Украины».«Немцов жестко критиковал действия Российской Федерации относительно Украины, осуждал аннексию Крыма, заявлял о присутствии российских военных на Донбассе», — сказал мэр.По его словам, открытый сквер «будет каждый день напоминать российскому посольству о тех людях, которые борются за правду, за демократию и справедливость».Год назад площадь имени Немцова была открыта возле посольства РФ в Вашингтоне. Позже сквер, названный в честь российского политика, появился рядом с российским посольством в Вильнюсе.Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года в центре Москвы. В 2017 году суд приговорил исполнителей убийства к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет.