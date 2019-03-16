На будущей неделе в галерее «Мистецтво Слобожанщини» Харьковского областного организационно-методического центра культуры и искусства открывается выставка китайского художника Чжу Цзяньсюня «Цветное прикосновение».



22 марта в 17.00 – торжественное открытие выставки репортажной фотографии журналиста и писателя Виталия Михайлова «Кинозвезды. Медиа-персоны. Селебрити»;

26 марта в 17.00 – лекция из цикла «Ех libris Михаила Красикова об искусстве». Тема: «По страницам истории Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина. Часть 3»;

27 марта в 17.00 – творческая встреча с харьковской художницей и мастерицей Татьяной Белоус, обладательницей первого места в номинации «декоративно-прикладное искусство» конкурса художников Харьковщины «Ненька», который проводился в 2018 году;

2 апреля в 17.00 – цикл лекций по искусствоведению «Репин – неизвестный художник». Лекция 17. Лектор – доктор искусствоведения Александр Шило.

3 апреля в 17.00 – встреча с психологом из цикла лекций «Искусство жить». Тема: «Что мы знаем и чего мы не знаем о мужчинах. Искусство общения с ними». Часть 7. Лектор — Лорина Северина;

4 апреля в 17.00 – творческая встреча с автором выставки живописи «Цветное прикосновение» Чжу Цзяньсюнем и преподавателем автора, председателем Харьковской организации Национального союза художников Украины Виктором Ковтуном.

В экспозиции, которая будет экспонироваться с 21 марта по 6 апреля, представлены пейзажи и натюрморты, написанные Чжу Цзяньсюнем в разных уголках Украины.Чжу Цзяньсюнь родился в июле 1993 года в Китайской Народной Республике, в провинции Ляонин. С живописью Чжу познакомил дедушка, и под его воздействием маленький художник попал на бюджетное место в государственную школу Сюй Бейхонг в Шэньяне. Позже он переехал в Харьков, где поступил на кафедру станковой живописи Харьковской государственной академии дизайна и искусств, которую окончил в 2018 году.Стиль художника значительно отличается от традиционной китайской живописи. В его работах присутствуют широкие контрастные мазки, интересные композиционные приемы, яркие, насыщенные цвета. Поскольку художник учился в Харьковской государственной академии дизайна и искусств у таких мастеров, как Виктор Ковтун, Юрий Винтаев, Василий Ганоцкий, его творчество близко к харьковской школе живописи, которая несет в себе черты импрессионизма. Тем не менее большое внимание и любовь к окружающему миру и повседневности и передача в произведениях состояния «здесь и сейчас», характерные как для китайской живописи, так и для импрессионизма, и есть в творчестве автора своеобразным мостиком между Востоком и Западом.Чжу Цзяньсюню удалось показать индивидуальный взгляд на природу Украины, на ее города, людей, жизнь в целом. Этот взгляд воплотился в замечательных пейзажах, в том числе городских, и натюрмортах, представленных в экспозиции.Открытие выставки живописи Чжу Цзяньсюня «Цветное прикосновение» состоится 21 марта в 17.00 в галерее «Мистецтво Слобожанщини» (площадь Свободы, 5, Госпром, 4 подъезд, 1 этаж).В период работы выставки пройдет ряд культурологических мероприятий: