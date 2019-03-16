В данный момент в Украине разрабатывают проекты технико-экономического обоснования трех платных дорог.Об этом заявил глава транспортного комитета Верховной Рады Ярослав Дубневич в ходе Всеукраинской дорожной конференции сообщает ЦТС.
По словам Дубневича, речь идет о таких дорогах, как Львов – Краковец, Львов – Тернополь и Киев – Белая Церковь.
Вместе с тем, между транспортным комитетом парламента, Мининфраструктуры и Всемирным банком, который изучает возможность финансирования проектов платных дорог в Украине, существуют разногласия во взглядах на то, какой из проектов должен стать пилотным.
Заместитель министра инфраструктуры Украины Виктор Довгань заявил, что Всемирный банк не поддерживает в качестве пилотного проекта платной дороги Львов – Краковец.
Как альтернативу замминистра предлагает участок Киевской кольцевой дороги, который соединяет населенные пункты Калиновку в Макаровском районе и Калиновку в Васильковском районе.
– Мы считали трафик совместно с Мировым банком тут и там: более 10 тыс. на львовском направлении и более 20 тыс. - в направлении М-05 - М-06. Это проект, который имеет название Double Калиновка. Это небольшой участок, всего 50 км. Проект недорогой. То, что посчитали французы по Краковцу - $600 млн. Мы не потянем сейчас такую сумму. Считаю, что нам нужно сконцентрироваться на Киевской области. Этот проект покажет, возможны ли у нас в стране вообще платные дороги, - пояснил Довгань.
По мнению Дубневича, представители Мирового банка сочли проект дороги Львов – Краковец менее рентабельным из-за необъективной методологии оценки трафика.
Как сообщалось, в феврале 2017 года Верховная Рада приняла закон, который разрешает передавать на условиях концессии дороги общего пользования государственного значения для строительства и эксплуатации.