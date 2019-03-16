Харьковская биатлонистка Ольга Абрамова победила на этапе Кубка Европы.

Ольга Абрамова выиграла спринтерские гонки на заключительном этапе Кубка IBU, который проходит в итальянском Мартел-валь-Мартелло.Харьковчанка не сделала ни одного промаха и финишировала с результатом 23:14.7. Серебряный призер, россиянка Кристина Резцова, отстала от Ольги на 23.9 сек. Третье место заняла Джоанна Скоттхайм из Швеции.Для Ольги Абрамовой это первая золотая медаль на международной арене. В общем зачете Кубка IBU харьковчанка занимает 22-е место.