В 20 самых безопасных авиакомпаний мира вошли British Airways, Emirates, Qatar и Wizz Air.

Портал Airlineratings.com, специализирующийся на оценке авиакомпаний, составил рейтинг самых безопасных перевозчиков 2019 года. При этом учитывался ряд факторов – от характеристик отраслевых органов авиации и статистики по происшествиям до возраста авиапарка. Об этом сообщает «Вокруг света. Украина».Авиакомпании, включая British Airways, Emirates и Катар, вошли в число 20 самых безопасных авиакомпаний в мире, а Wizz и Flybe — в число самых безопасных в мире бюджетных авиакомпаний.Лидером рейтинга стала австралийская Qantas. Старейший в мире постоянно действующий перевозчик (компании 98 лет. –Прим. ред.) использует аэронавигационную систему Future, регистратор полетных данных для контроля характеристик самолета и экипажа, систему автоматического захода на посадку и спутниковые данные для полета над горами. Все это позволило Qantas занять первое место списка.Всего в рейтинге самых безопасных авиакомпаний 20 позиций. Вторую заняла Air New Zealand, а третью – Alaska Airlines.Самые безопасные авиакомпании 2019 года:- Qantas- Air New Zealand- Alaska Airlines- All Nippon Airways- American Airlines- Austrian Airlines- British Airways- Cathay Pacific Airways- Emirates- EVA Air- Finnair- Hawaiian Airlines- KLM- Lufthansa- Qatar- Scandinavian Airline System- Singapore Airlines- Swiss- United Airlines- Virgin Atlantic and AustraliaAirlineratings также проанализировал работу бюджетных авиакомпаний и составил список из 10 самых безопасных лоукостеров. Они также прошли строгий аудит эксплуатационной безопасности Международной ассоциации воздушного транспорта (IOSA).Топ-10 самых безопасных бюджетных авиалиний:- Flybe- Frontier- HK Express- Jetblue- Jetstar Australia/Asia- Thomas Cook- Volaris- Vueling- Westjet- Wizz Air.Кроме того, Airlineratings выделил наименее безопасные авиакомпании, которые получили всего одну или две звезды из семи. К ним, в частности, относятся Ariana Afghan Airlines (Афганистан), Blue Wing Airlines (Суринам) и Trigana Air Service (Индонезия).