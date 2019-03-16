Специалисты ООН поделились мрачным прогнозом, который предсказывает преждевременную смерть для миллионов людей.

В отчете организации говорится, что глобальное потепление и связанное с ним необратимое изменение климата нанесут урон населению стран Африки, Азии и Ближнего Востока. Основными проблемами регионов станут нехватка чистой питьевой воды и утрата фертильности как у мужчин, так и у женщин. Об этом сообщает МедикФорум.«Изменение климата приведет к нескольким миллионам преждевременных смертей в Азии, на Ближнем Востоке и в Африке», - констатировали ученые, участвовавшие в подготовке доклада для ООН.Составителями документа стали 250 ученых и экспертов более чем из 70 стран, сообщается на сайте организации. В нем исследователи утверждают, что грядущий рост смертности земного населения, в особенности отдельных его регионов, станет результатом совокупного действия сразу нескольких факторов. Помимо климатических изменений, таковыми окажутся загрязнение питьевой воды, мутации бактерий, способствующие устойчивости бактерий к противомикробным препаратам, а также эндокринные нарушения и снижение фертильности мужчин и женщин из-за факторов, вызывающих расстройства развития нервной системы у детей.Предсказанная учеными демографическая катастрофа связана с сокращением объемов вечной мерзлоты в Арктике. Тающая мерзлота вызовет миллиарды тонн углерода, что усилит эффект масштабного потепления, отмечают эксперты. По их словам, даже при выполнении целей Парижского договора по сокращению вредных выбросов температура в Арктике будет продолжать расти. К 2050 году в регионе потеплеет на 3-5 градусов, к 2080 году - на 5-9. Данный рост, отмечают эксперты, обусловлен тем объемом парниковых газов, которые уже были выброшены в атмосферу Земли.