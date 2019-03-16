Германия передала Украине царскую грамоту Петра I об утверждении митрополита на Киевской кафедре, которую вывезли из Украины во время Второй мировой войны.

Об этом сообщает DW.Грамота царя Петра I от 1708 года, подтверждающая утверждение Киевского митрополита Иоасафа Кроковского на кафедре была передана в Берлине послу Украины Андрею Мельнику.Кроковский был последним митрополитом, избранным киевским духовенством. После него в течение нескольких веков митрополитов прямо назначала Москва.Документ хранился в библиотеке Института восточноевропейской истории и географии университета Тюбингена. Исследователи предполагают, что грамота была вывезена во время Второй мировой войны зондеркомандой СС, которая систематически изымала исторические документы и предметы искусства на оккупированных территориях.Ведущая научная сотрудница Национального Киево-Печерского заповедника Наталья Синкевич, которая случайно нашла документ в библиотеке, говорит, что оригинал грамоты ранее никогда не исследовался с целью установить детальные обстоятельства процесса переподчинения Киевской митрополии Москве.В начале 19 века российский историк и клирик Евгений Болховитинов обнародовал в своем исследовании текст грамоты 1708 года. Однако в этой публикации текст был подвергнут цензуре, выяснила Синкевич, изучив оригинал.– Болховитинов вырезал самый интересный с сегодняшней точки зрения момент о том, что Киевский митрополит обязуется не возвращаться больше под юрисдикцию Константинополя, - отметила исследовательница.Она убеждена, что упоминание Константинополя в грамоте через два десятилетия после переподчинения митрополии свидетельствует о том, что Москва не была уверена в лояльности киевского духовенства.– Документ свидетельствует о том, что переподчинение не было одномоментным, а было многолетним процессом. Очевидно, желание киевского духовенства вернуться в Константинополь было. Поэтому в грамоте подчеркнуто, что Кроковский не будет этого делать, - говорит Синкевич.По мнению исследовательницы, цензура текста свидетельствует о желании России избежать даже каких-либо упоминаний о том, что Киевская митрополия когда-то была подчинена Константинополю.Православная церковь Украины была создана на объединительном соборе в Софии Киевской 15 декабря 2018 года, ее предстоятелем был избран митрополит Епифаний.Томос, подтверждающий автокефалию, был вручен Епифанию патриархом Варфоломеем в Константинополе 6 января 2019 года. ПЦУ стала пятнадцатой церковью в диптихе поместных православных церквей мира.Московский патриархат отказался признать Православную церковь Украины.