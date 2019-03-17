В Мексике в одной из пещер, которая находится в лесу, были обнаружены нефритовые камни с изображением встречи людей с существами, имеющими тонкие тела.

Об этом сообщил журналист Хавьер Лопес Диас. Он подчеркивает, что камни подлинные, поскольку их фальсификация стоила бы немалых денег, информируют «Экономические новости».Его мнение разделяют и мексиканские ученые. Эксперты подчеркивают, что рисунки были созданы цивилизацией майя. На камнях изображено, как представители внеземной расы передают свои знания людям, чтобы те могли построить развитую цивилизацию.Также ученым удалось расшифровать некоторые символы, изображенные на камнях. У них получилась такая фраза: «Камни первой встречи». На всех камнях (а некоторые из них были разбиты) прослеживается один сюжет — встреча людей с гуманоидами.