В Верховной Раде во время часа вопросов к правительству Премьер-министр Владимир Гройсман высказал свое мнение относительно развития Харьковской области.

После заседания Совета регионального развития, прошедшем накануне в Харьковской области, Гройсман рассказал в парламенте о состоянии дел в регионе: Харьковщина сегодня, действительно, демонстрирует очень быстрые темпы по росту экономики и промышленного комплекса.– В целом регион очень мощный, концентрация научных достижений и промышленных – это энергетическое машиностроение, аэрокосмическая отрасль, агропромышленный комплекс, IT-сфера. Это все большим полем для роста. Вчера во время приезда подписали соглашение. Которая даст возможность почти 1 миллиард 268 миллионов гривен загрузить в «Турбоатом» и «Электротяжмаш» и сопутствующие предприятия. И 25 тысяч рабочих мест только на выполнение этой программы, – рассказал Владимир Гройсман.Руководитель правительства отметил, что такие результаты – это позитивные последствия реформ, происходящих в стране и профессионализма менеджмента губернатора области Юлии Светличной, которая в совершенстве владеет всеми вопросами в регионе.– В целом могу сказать, что Харьковщина на правильном пути и здесь нужно отдать должное главе облгосадминистрации Юлии Александровне Светличной, которая на своем месте очень качественно работает, – отметил премьер.О том, что губернатор качественно работает говорят и руководители крупных предприятий Харькова и области.– Мы сумели поднять заработную плату за три году в три раза. И в марте на 10% подняли уровень заработной платы – 15-20 тысяч. Это удерживает людей. Забота о социальном развитии – Юлия Александровна регулярно проводит приемы у нас, есть приемная, наши люди с конкретными проблемами обращаются, – говорит генеральный директор ОАО «Турбоатом» Виктор Субботин.Напомним, что Харьковщина в лидерах по созданию объединенных территориальных громад в рамках реформы местного самоуправления и децентрализации. В частности, Песочинский поселковый голова Олег Чернобай рассказал, что именно за время управления регионом Юлией Светличной поселок расцвел и имеет развитую инфраструктуру.– Была открыта новая современную школу, потому что созданы все условия для обучения. Выделили из госбюджета 49 миллионов гривен по предложению Светличной, из местных бюджетов мы софинансировали и не было разницы, кто именно – из района, из поселкового бюджета или областного, то есть системный подход, который мы решаем местными бюджетами и государственным. По инициативе Юлии Светличной средства, сбереженные при строительстве школы, перенаправлены на строительство ФОКа и за год и два месяца был открыт современный комплекс, – говорит Олег Чернобай.О работе губернатора высказываются и жители сел и поселков Харьковщины. Помощь предоставляется на местах – там, где есть бытовые трудности у населения. Например, недавно возобновили автобусный маршрут, соединяющий Золочев с удаленным населенным пунктом области –- селом Лемещино. Для местных жителей отсутствие маршрутного сообщения было большой проблемой – люди не могли добраться до райцентра. После обращения к губернатору автобусный маршрут восстановили.– У нас уже два или три месяца автобус не ходил совсем, мы нанималы такси, а такси до Золочева – триста гривен, – рассказываетжительница села Лемищино Тамара Физер. – М обратились к Юлии Светличной, и она нас выслушала, сказала, что будем работать над этим вопросом и будет автобус. Спасибо ей большое.– За это мы благодарны Юлии Александровне. У нас другого сообщения нет никакого, – говорит жительница Лемищино Людмила Труба.На этот год у главы области также есть план по развитию региона: ремонт дорог, школ, больниц и налаживание международных отношений для привлечения инвестиций.