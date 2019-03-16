Юлия Светличная ознакомилась с работой учреждения, пообщалась с его сотрудниками и вместе с руководством центра определила приоритеты развития учреждения и направления необходимой поддержки его со стороны ХОГА.

- Межобластной медико-генетический центр редких заболеваний делает очень большую работу. Сюда обращаются и мамы, которые вынашивают детей, и родители тех детей, у которых есть генетические расстройства. И специалисты центра делают все для того, чтобы упредить и уменьшить риски таких заболеваний, - отметила руководитель области.Юлия Светличная подчеркнула, что для эффективной работы центра важна не только квалификация специалистов, но и обеспеченность современным оборудованием.- Мы большое внимание уделяем развитию медицины в Харьковской области. В этом году только 73 объекта медицины находятся под реконструкцией и ремонтами, но, безусловно, второй важной составляющей является закупка оборудования. С медико-генетическим центром мы тесно работаем не первый год, и в этом году также приложим все усилия, чтобы обновить его оборудование, - сказала глава ХОГА.Генеральный директор Харьковского межобластного специализированного медико-генетического центра редких (орфанных) заболеваний Елена Гречанина сообщила, что ежегодно центр принимает от 34 до 40 тысяч пациентов, и каждый год специалисты находят от 350 до 500 новых редких заболеваний.- Генетика сейчас развивается очень быстро. Много новых тенденций. И оказаться на высоте этой новизны очень важно, - сказала Елена Гречанина. - Уникальное состояние нашего Слобожанского края в том, что в такой сложной проблеме, как редкие болезни, объединены усилия всех: власти, общества, пациентов и врачей. Вы видите реальное объединение усилий власти и специалистов во имя детей. Отсюда и результаты. Поддержка Юлии Александровны сейчас наиболее ощутима, потому что к нам едут люди отовсюду, и мы хотели бы, чтобы Харьков звучал. Я очень благодарна судьбе, я очень благодарна Юлии Александровне за то, что она с нами оказалась в эту чрезвычайно важную минуту.Во время встречи с коллективом центра глава ХОГА передала Елене Гречаниной государственную награду – орден княгини Ольги ІІ степени.- Мне очень приятно осознавать то, что именно в Харькове есть такой центр, который не просто предоставляет помощь жителям 5 областей, но принимает каждого жителя Украины, который к вам обращается. К вам едут из-за рубежа. Вас выбирают среди европейских центров и клиник. Вам доверяют. Доверие очень сложно завоевать. Значит, до этого было пройдено очень много. Мы гордимся тем, что у нас есть такие специалисты, - сказала глава ХОГА.