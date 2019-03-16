Оборонная промышленность в Украине должна быть не только способом обеспечения армии техникой и вооружением, но и мощным драйвером будущего.

Об этом в программе «Право на власть» сказал Анатолий Гриценко.– Я хочу, чтобы на оборонную промышленность смотрели не как на способ обеспечения армии, Нацгвардии, разведок и СБУ техникой и вооружением, а как на мощный драйвер нашего будущего. Так было и так будет во всех странах, – сказал Гриценко.Он добавил, что именно через военные заказы нужно находить и реализовать новейшие разработки – то, что потом идет на движущую силу для промышленной базы страны. Кандидат в президенты подчеркнул, что «Укроборонпром» – только часть оборонно-промышленного комплекса. Параллельно должны работать и частные предприятия.– Сейчас образован огромный частный сектор в производстве, модернизации и инновациях в оружии. Его надо добавить к тому государственному сектору, который остался в наследство от Советского Союза и был дополнительно образован Украиной. Это более ста крупных предприятий – конструкторских учреждений и научно-исследовательских, – рассказал Анатолий Гриценко.