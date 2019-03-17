Известно, что высокий уровень холестерина повышает риск атеросклероза, сердечного приступа, ишемической болезни сердца и инсульта. А насколько часто нужно измерять его уровень, какие показатели можно считать нормальными и как поддерживать здоровый баланс холестерина?

Марина Головач

Кому это нужно

имеют семейную историю сердечно-сосудистых заболеваний;

у которых была диагностирована ишемическая болезнь сердца, инсульт или мини-инсульт, заболевания периферических артерий;

имеют избыточный вес;

имеют хронические воспалительные процессы, например, ревматоидный артрит, псориаз или ВИЧ;

болеют диабетом или имеют высокое давление.

Как часто измерять

Какие показатели являются нормой

Как поддерживать здоровый баланс

Меняйте образ жизни

если у вас был сердечный приступ или инсульт (чтобы уменьшить риск рецидива);

если у вас заболевания периферических артерий, статины могут помочь замедлить их прогрессирование;

если у вас диабет, прием статинов уменьшает риск появления болезней сердца и сосудов;

если у вас есть семейная история сердечно-сосудистых заболеваний;

лекарства могут помочь снизить риск инсульта, если вы старше 65 лет.

Холестерин может стать невидимым врагом, который постепенно будет забирать ваше здоровье. Но только в том случае, если не контролировать его уровень, сообщает Центр общественного здоровья со ссылкой на врача-невролога, кандидата медицинских наук Юрия Фломина.Особенно важно, по мнению доктора, следить за уровнем холестерина людям, которые относятся к группе риска:Холестерин принято делить на «хороший» и «плохой», но это весьма упрощенное обозначение. Для организма важен баланс, ибо без холестерина человек не может существовать.– Даже если вы чувствуете себя хорошо, все равно вы должны регулярно контролировать уровень холестерина, – говорит Юрий Фломин. – Большинство авторитетных международных организаций рекомендует тестировать уровень холестерина взрослым каждые 4-6 лет. Но если вы в группе риска, проверять этот показатель стоит значительно чаще.У детей, по словам врача, первое измерение холестерина должно произойти в возрасте от девяти до 11 лет. А далее стоит повторять каждые пять лет. Если кто-то из членов семьи страдал от высокого уровня холестерина, рекомендуется измерять его уровень, начиная с двухлетнего возраста.Для тех, кто не входит в группу риска, нормальный показатель общего холестерина в крови составляет не более 5 ммоль/л, «плохого» холестерина (липопротеинов низкой плотности) – 3 ммоль/л или меньше. Остальным желательно иметь уровень общего холестерина не более 4 ммоль/л, а «плохого» – не более 1,8 ммоль/л. Идеальный уровень ”хорошего” холестерина (липопротеинов высокой плотности) — более 1 ммоль/л.Прежде всего следите за рационом, рекомендует невролог. Изменение на более здоровую диету может снизить общий уровень холестерина на более чем 10%, если его сверх меры.Не стоит употреблять большое количество продуктов, содержащих насыщенные жиры (мясо, сало, животные жиры, сливочное масло, цельное молоко). Лучше отдавать предпочтение рыбе и сложным углеводам – овощам, фруктам, бобовым, продуктам из цельного зерна.К примеру, омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты, которые есть в рыбе, бобовых и орехах, уменьшают воспаление и предотвращают образование атеросклеротических бляшек.– Будьте физически активны. Физическая активность помогает повысить уровень “хорошего” холестерина, нормализовать давление, тренировать сосуды, поддерживать здоровый вес и снизить риски появления диабета, – говорит Юрий Фломин. – И бросайте курить. Отказ от курения способствует повышению уровня липопротеинов высокой плотности. В организме происходят существенные изменения, даже когда вы не курите в течение 20 минут — нормализуется давление и частота сердечных сокращений. В течение трех месяцев — происходит улучшение кровообращения и функции легких. Уже через год риск появления сердечных заболеваний уменьшается вдвое по сравнению с курильщиками. Поэтому так важно избавиться от этой привычки! Курение приводит к взрыву свободных радикалов в нашем теле, что способствует развитию атеросклероза, болезней сердца и легких.Если вы имеете повышенный уровень холестерина, основная рекомендация врача — модификация образа жизни с учетом советов, которые указаны выше. Если профилактические меры не помогают, может быть рекомендован прием специальных лекарств – например статинов.По данным Британского фонда сердца, статины могут снижать общий уровень холестерина более чем на 20%, липопротеинов низкой плотности — более чем на 30%, повышать уровень липопротеинов высокой плотности от 3% до 10%. В целом правильное употребление статинов может уменьшить риск сердечного приступа или инсульта примерно на четверть .Статины может выписать врач в следующих случаях: