Глава Минэнерго Болгарии Теменужки Петкова узнала о планах российского «Газпрома» прекратить транзит газа по Трансбалканскому коридору из Украины в Турцию с января 2020 года.

По словам министра, об этом россияне сообщили официальным письмом.

Теменужки Петкова говорит, что Болгария может обратиться в арбитраж против «Газпрома», чтобы взыскать с него транзитные платежи, которые страна по контракту должна получать до 2030 года. Такой вариант событий, по ее словам, возможен только в том случае, если вторая ветка «Турецкого потока» не пройдет через Болгарию.

В тоже время в «Газпроме» утверждают, что никаких официальных писем властям Болгарии не отправляли.

Сейчас Болгария почти полностью зависит от российского газа, который она получает через украинскую газотранспортную систему.

В декабре 2014 года Россия приостановила строительство газопровода «Южный поток», по которому планировалось доставлять газ по дну Черного моря в Болгарию. Причинам остановки строительства РФ назвала неконструктивную позицию Евросоюза.

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