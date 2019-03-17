Глава Минэнерго Болгарии Теменужки Петкова узнала о планах российского «Газпрома» прекратить транзит газа по Трансбалканскому коридору из Украины в Турцию с января 2020 года.



По словам министра, об этом россияне сообщили официальным письмом.Теменужки Петкова говорит, что Болгария может обратиться в арбитраж против «Газпрома», чтобы взыскать с него транзитные платежи, которые страна по контракту должна получать до 2030 года. Такой вариант событий, по ее словам, возможен только в том случае, если вторая ветка «Турецкого потока» не пройдет через Болгарию.В тоже время в «Газпроме» утверждают, что никаких официальных писем властям Болгарии не отправляли.Сейчас Болгария почти полностью зависит от российского газа, который она получает через украинскую газотранспортную систему.В декабре 2014 года Россия приостановила строительство газопровода «Южный поток», по которому планировалось доставлять газ по дну Черного моря в Болгарию. Причинам остановки строительства РФ назвала неконструктивную позицию Евросоюза.