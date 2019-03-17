Глава Минэнерго Болгарии Теменужки Петкова узнала о планах российского «Газпрома» прекратить транзит газа по Трансбалканскому коридору из Украины в Турцию с января 2020 года.
Теменужки Петкова говорит, что Болгария может обратиться в арбитраж против «Газпрома», чтобы взыскать с него транзитные платежи, которые страна по контракту должна получать до 2030 года. Такой вариант событий, по ее словам, возможен только в том случае, если вторая ветка «Турецкого потока» не пройдет через Болгарию.
В тоже время в «Газпроме» утверждают, что никаких официальных писем властям Болгарии не отправляли.
Сейчас Болгария почти полностью зависит от российского газа, который она получает через украинскую газотранспортную систему.
В декабре 2014 года Россия приостановила строительство газопровода «Южный поток», по которому планировалось доставлять газ по дну Черного моря в Болгарию. Причинам остановки строительства РФ назвала неконструктивную позицию Евросоюза.