У каждого человека с детства формируются каждодневные утренние привычки. К сожалению, не все они полезные, некоторые из них могут влиять на состояние здоровья, общее самочувствие или настроение.

Медики рассказали, на какие утренние ритуалы стоит обратить внимание, чтобы повысить качество жизни, информируют «Экономические новости».Большинство людей сразу после сигнала будильника резко вскакивают с постели и начинают суетиться. Этого делать категорически нельзя, поскольку во время быстрого подъема в кровь выбрасывается огромное количество гормонов стресса, что влечет за собой сбой ритма сердца, перепад давления и повышение агрессии.Не нужно сразу после пробуждения нагружать мозг лишней информацией, проверяя телефон или ноутбук. Лучше позволить организму адаптироваться к новому дню и спокойно проснуться. Неспешное пробуждение благотворно скажется на нервной системе и психологическом здоровье. А потраченное на соцсети время не только заставит человека поспешно собираться, но и повысит уровень стресса.Утром лучше умываться прохладной водой, а душ принимать теплый или контрастный. Это способствует быстрому пробуждению, придает сил и энергии, добавляет бодрости. Умывание горячей водой приводит к сухости кожи и негативно влияет на состояние волосяных луковиц.