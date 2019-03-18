В ходе проведения профилактической операции Розыск полицейские Харьковской области задержали 33-летнего злоумышленника, который с 20 февраля текущего года находился в международном розыске по линии Интерпола и Европола.

Об этом сообщила пресс-служба областной полиции.Мужчина обвиняется правоохранительными органами РФ в совершении убийства и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. Он входил в состав преступной группы.В 2008 году на почве межнациональной розни он убил 5 человек в станице Первомайской Грозненского района Чеченской Республики. За совершение указанных преступлений злоумышленнику грозило пожизненное заключение.Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. К нему применен временный арест сроком на 40 суток.