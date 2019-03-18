В египетском городе Александрия запустили трамвай украинской компании Татра-Юг.Об этом предприятие сообщило в Facebook.
"После месяца успешных тестирований трамвай К1E6A приступил к эксплуатации с пассажирами в полноценном режиме. Радуемся за Александрию и гордимся украинскими трамваями", - говорится в сообщении.
Как передает ЦТС, трамвай оснащен Wi-Fi и кондиционером, создает во время поездки мало шума, а также в нем есть визуальная система информирования об остановке.
Напомним, в сентябре 2018 украинский производитель трамваев - компания Татра-Юг показала новую модель полностью низкопольного трамвая - К-1Т206.
В феврале 2017 компания после победы в тендере подписала контракт на поставку 15 сочлененных трамвайных вагонов в Египет, получив заказ обновить подвижной состав старейшей трамвайной системы в Африке и одной из старейших в мире.