Приятна на ощупь и комфортна, как хлопок.

удобство и комфорт в носке;

отличный внешний вид в течение длительного времени;

богатая палитра цветов и оттенков, их стойкость после стирки;

материал практически не мнется и легко разглаживается паром;

хорошо тянется и облегает фигуру;

держит форму и не растрепывается;

обладает бактерицидными свойствами;

хорошо пропускает воздух, позволяя дышать телу;

подходит людям с чувствительной кожей или аллергией.

Секрет вискозы

Правила ухода за изделиями из лиоцелла и вискозы