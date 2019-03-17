Приятна на ощупь и комфортна, как хлопок.Что же такое лиоцелл – натуральная ткань или синтетика? С таким вопросом обратилась в редакцию «Вечернего Харькова» Зинаида Петровна.
– Выбирая в подарок невестке постельное белье, обратила внимание на состав полотна, из которого оно изготовлено, – поделилась она. – Там значилось: лиоцелл. Спрашиваю у продавца: «Что это такое?». Однако девушка толком объяснить не смогла, заметила лишь, что это синтетика. Правда ли это? Если синтетика, почему белье из этого материала далеко не дешевое?
В обиходе все чаще люди разделяют все ткани на натуральные и синтетические, но это не совсем так. Искусственное волокно и синтетика – это не одно и то же. Между двумя группами ненатуральных волокон существует одна большая разница – происхождение исходного сырья. В первом случае это природные полимеры, прошедшие химическую обработку; во втором – вещества неорганического происхождения. Одним из последних достижений науки является искусственное волокно лиоцелл.
Lyocell – это древесное волокно, изготавливаемое из целлюлозы, которая, в свою очередь, добывается из древесины эвкалипта. В связи с этим такое сырье можно считать максимально полезным и безопасным. Его относят к разновидности вискозы, но по тактильным ощущениям этот материал скорее можно отнести к таким натуральным тканям, как шелк и хлопок.
В чистом виде лиоцелл встречается редко в связи с высокой стоимостью. Поэтому чаще всего он сочетается с эластаном или с эластаном и модалом. Идеально, когда в таких смесовых вариантах процент лиоцелла составляет не меньше 50%. Также данное волокно может входить в состав вещей из натуральных (лен, хлопок, шелк) или синтетических (полиэстер) тканей.
Ткани из лиоцелла очень мягкие, приятные для тела. Могут быть гладкими, блестящими, пушистыми, тонкими, как шелк, и даже имитировать кожу или замшу. При этом изделия из них практически не имеют недостатков, но зато обладают массой достоинств:
- удобство и комфорт в носке;
- отличный внешний вид в течение длительного времени;
- богатая палитра цветов и оттенков, их стойкость после стирки;
- материал практически не мнется и легко разглаживается паром;
- хорошо тянется и облегает фигуру;
- держит форму и не растрепывается;
- обладает бактерицидными свойствами;
- хорошо пропускает воздух, позволяя дышать телу;
- подходит людям с чувствительной кожей или аллергией.
В первые годы выпуск лиоцелла был ориентирован на производство только женской одежды. Сейчас из этой ткани шьют также мужские и детские вещи. Свое применение лиоцелл нашел и в производстве домашнего текстиля – подушек, одеял, наматрасников, постельного белья.
Секрет вискозы
Для одних ярлычок с надписью «100% вискоза» – это повод убрать вещь подальше с глаз долой, для других, наоборот, – «вау, беру!». В чем же секрет этого материала?
Вискозное волокно – это и не синтетика, но и не натуральный материал. Это искусственно созданное волокно из натурального сырья – древесной целлюлозы.
От синтетических тканей вискозу отличает то, что синтетические волокна формируют из полимеров, не существующих в природе, а полученных путем синтеза из природных низкомолекулярных соединений. В качестве исходного сырья для получения синтетических волокон используют продукты переработки газа, нефти и каменного угля (бензол, фенол, этилен, ацетилен).
От волокон натурального происхождения вискозные волокна отличаются именно тем, что само волокно создано искусственным путем, то есть в природе его не существует, в отличие от хлопка, шерсти, льна и шелка.
По своим потребительским характеристикам вискоза близка к натуральным тканям, а по некоторым (гигроскопичность, интенсивность и стойкость окраски) превосходит даже хлопок. Ткань из вискозы обеспечивает хороший воздухообмен, в ней не жарко, она не накапливает статического электричества.
Из минусов вискозы называют ее высокую сминаемость, меньшую (по сравнению с хлопком) прочность, особенно в мокром виде, меньшую износостойкость, а также способность деформироваться при стирке и сушке. Поэтому изделия из вискозы требуют более бережного обращения, чем из хлопка. Как правило, требования по уходу предусматривают стирку в холодной воде вручную или на деликатном режиме без интенсивного отжима и глажку при низкой температуре.
Вискозу часто называют искусственным шелком, потому как визуально и тактильно вискозная ткань напоминает шелковую: такая же легкая, полупрозрачная, блестящая и красиво драпирующаяся. Однако термином «искусственный шелк» запрещено пользоваться производителям, поэтому не бойтесь быть введенными в заблуждение недобросовестными продавцами. Особо недоверчивые могут отличить натуральный шелк от вискозы опытным путем, а именно поджечь несколько нитей: вискоза сгорит, оставив после себя горстку пепла и запах жженой бумаги, а натуральный шелк истлеет, выделяя запах паленого рога или шерсти, его запекшийся комочек легко можно растереть пальцами, как уголек.
Еще одно слово, которое может запутать неопытного покупателя – это «rayon». На самом деле за этим «очень синтетическим» словом скрывается все та же вискоза, только, скорее всего американского или французского происхождения.
Правила ухода за изделиями из лиоцелла и вискозы
Соблюдая простые правила при стирке, глажке, хранении лиоцелла и вискозы, можно на много лет сохранить эластичность и форму одежды, упругость наполнителя подушек, цвет постельного белья.
Вот основные правила ухода за изделиями из лиоцелла. Места длительного хранения должны быть сухими. Лиоцелл гигроскопичен, поэтому, находясь во влажном месте, может способствовать образованию плесени. Во избежание потери цвета и усадки изделие стирают вручную или стиральной машиной на деликатном режиме. При отжиме включается режим минимальных оборотов. Глажка при сильном нагреве утюга не допускается, максимальный нагрев – режим шелка. Подушки с наполнителем из эвкалиптового волокна требуют периодического проветривания и просушивания на воздухе, лучше под солнцем.
Что касается вискозы, то в процессе стирки ткань под воздействием воды теряет свою прочность. Ухаживать за вискозой, стирать ее нужно очень осторожно, вручную или на деликатном режиме стиральной машины. Так как ткань еще и садится, температурный режим тоже должен быть щадящим, не больше 30 градусов. Уход за изделиями из вискозы должен быть максимально бережным. Поскольку вискозные ткани очень деликатные, стирать их нужно отдельно от других более жестких тканей, чтобы не повредить их во время трения, производимого вращениями барабана. Нельзя ни в коем случае выкручивать или отжимать вещи из вискозных тканей. Лучше разложить сохнуть на какой-нибудь поверхности, расправив руками все складки и заломы. При утюжке необходимо одежду вывернуть наизнанку. Если поставить утюг на изделие с лицевой стороны, на этом месте останется блеск. Утюжить надо только в режиме «шелк», при более высокой температуре волокна могут расплавиться.