В 2019 году в Украине стартует новый проект, который предусматривает проверку знаний учителей.

По словам директора Харьковского регионального центра оценивания качества образования Александра Сидоренко, в области для участия в сертификации зарегистрировались 55 человек, в соответствии с квотой, определенной Министерством образования и науки, сообщает Статус-Кво - Согласно планам Министерства сертификацию должны были пройти 1000 учителей начальных классов в Украине. Для регионов квота определялась пропорционально этой цифре и количества учителей начальных классов. Для Харьковщины - это 55 человек. Мы квоту выполнили полностью. Некоторые регионы недобрали, ведь регистрация осуществлялась исключительно по желанию учителя, - рассказал Александр Сидоренко.Независимое тестирование учителей начальной школы состоится 30 октября. Всего в Украине на сертификацию зарегистрировались 859 человек. Для учителя, успешно пройдет сертификацию, предполагается надбавка 20% к заработной плате в течение трех лет действия сертификата. Также засчитываться успешное прохождение сертификации как очередное (внеочередное) прохождение аттестации с присвоением работникам следующей квалификационной категории или подтверждения имеющейся высшей категории.