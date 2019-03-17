Моя жена по старинке кормит семью сытными обедами из трех блюд. А я читал, что многие продукты несовместимы друг с другом. Я уже не молод, и после первого, второго и компота желудок начинает бунтовать.
Сергей Владимирович
Пожалуй, самое распространенное заблуждение, по мнению диетолога, – есть мясо или рыбу с картошкой, макаронами или с хлебом: это вкусно, но не полезно.
– Предположим, мы едим так испокон веков, но уже очень многие ученые высказывают мнение о том, что эти продукты несовместимы. Мясо – это белок, а хлеб, картофель или макароны – сложные углеводы (крахмал). Белок и крахмал – вещества, которые требуют интенсивной работы организма по их усвоению, и логично было бы их разделить. Белковые продукты можно совмещать с продуктами, в состав которых входят простые углеводы. Мясо хорошо усваивается с фруктами, кашами, которые содержат небольшой процент сложных углеводов, а также с любой зеленью или овощами. Неслучайно в большинстве продвинутых ресторанов в качестве гарниров сейчас подают «подушки» из зелени и овощей, а картофель – только по желанию клиента. Очень неудачный вариант совместимости с мясом – рис, поэтому плов с мясом тяжел для организма, а вот с фруктами или овощами замечателен.
Кстати, фрукты нужно есть перед едой, а не после, признают многие специалисты по питанию. Фрукты, которые человек помещает в желудочно-кишечный тракт после всего съеденного, оказываются сверху – на мясе, рыбе и прочих продуктах. На их переработку сил уже не хватает, и они оказываются вне процесса усвоения.