Моя жена по старинке кормит семью сытными обедами из трех блюд. А я читал, что многие продукты несовместимы друг с другом. Я уже не молод, и после первого, второго и компота желудок начинает бунтовать.

Сергей Владимирович

Большинство людей не придает значения тому, что продукты могут перевариваться в организме только в определенных дуэтах, – говорит диетолог Нонна Макарова. – Наш организм – это компьютер, который предназначен для определенного объема работы. Он особым образом запрограммирован, и во время переваривания еды вырабатываются определенные ферменты. Однако организм не в состоянии выработать сразу все нужные ферменты для переработки разнообразных продуктов, поэтому когда мы едим несовместимую пищу, полноценно не может усвоиться ни один продукт. Неслучайно люди, которые съели очень много, плохо себя чувствуют: вся энергетика, которая должна была обеспечить жизненные функции, уходит на то, чтобы поскорее переработать поступившую еду.Пожалуй, самое распространенное заблуждение, по мнению диетолога, – есть мясо или рыбу с картошкой, макаронами или с хлебом: это вкусно, но не полезно.– Предположим, мы едим так испокон веков, но уже очень многие ученые высказывают мнение о том, что эти продукты несовместимы. Мясо – это белок, а хлеб, картофель или макароны – сложные углеводы (крахмал). Белок и крахмал – вещества, которые требуют интенсивной работы организма по их усвоению, и логично было бы их разделить. Белковые продукты можно совмещать с продуктами, в состав которых входят простые углеводы. Мясо хорошо усваивается с фруктами, кашами, которые содержат небольшой процент сложных углеводов, а также с любой зеленью или овощами. Неслучайно в большинстве продвинутых ресторанов в качестве гарниров сейчас подают «подушки» из зелени и овощей, а картофель – только по желанию клиента. Очень неудачный вариант совместимости с мясом – рис, поэтому плов с мясом тяжел для организма, а вот с фруктами или овощами замечателен.Кстати, фрукты нужно есть перед едой, а не после, признают многие специалисты по питанию. Фрукты, которые человек помещает в желудочно-кишечный тракт после всего съеденного, оказываются сверху – на мясе, рыбе и прочих продуктах. На их переработку сил уже не хватает, и они оказываются вне процесса усвоения.