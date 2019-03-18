Правительство Финляндии выделило 6 млн евро на проект "новая украинская школа".

Как сообщает ТСН, проект помощи Украине в реформировании украинской школы рассчитан на четыре года.

В нем также будут задействованы учителя из Финляндии.

Преподаватели Хельсинкского университета помогут украинским педагогам освоить современные методики работы с детьми.

Среди педагогических вузов Украины выберут лучший и помогут ему создать новую программу для будущих учителей младшей школы.

Кроме того, финны разработают профессиональные стандарты для педагогов, в том числе и директоров заведений. Их будут учить быть более самостоятельными и ориентированными на особенности каждого ученика.



Ранее министр образования Украины Лилия Гриневич заявила, что Финляндия готова поддерживать реформу школьного образования в стране.

Проект "новая украинская школа" запустили в 2018 году в рамках реформы системы образования.

Читайте также

﻿
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Норвежский экономист объяснил, в чем «запас прочности» Украины

Украина