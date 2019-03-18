Правительство Финляндии выделило 6 млн евро на проект "новая украинская школа".Как сообщает ТСН, проект помощи Украине в реформировании украинской школы рассчитан на четыре года.
В нем также будут задействованы учителя из Финляндии.
Преподаватели Хельсинкского университета помогут украинским педагогам освоить современные методики работы с детьми.
Среди педагогических вузов Украины выберут лучший и помогут ему создать новую программу для будущих учителей младшей школы.
Кроме того, финны разработают профессиональные стандарты для педагогов, в том числе и директоров заведений. Их будут учить быть более самостоятельными и ориентированными на особенности каждого ученика.
Ранее министр образования Украины Лилия Гриневич заявила, что Финляндия готова поддерживать реформу школьного образования в стране.
Проект "новая украинская школа" запустили в 2018 году в рамках реформы системы образования.