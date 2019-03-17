Берлинская транспортная компания BVG введет «билеты для женщин».

Цель введения – обратить внимание на разницу зарплат мужчин и женщин в Германии.Воспользоваться «женским билетом» можно будет 18 марта – в День равенства зарплат в стране. В этот день женщины смогут купить дневной проездной в берлинском метро со скидкой в 21% (именно таков в среднем разрыв между оплатой труда мужчин и женщин).В автоматах BVG будет указано, что женщины могут купить билет за 5,5 евро вместо обычных 7 евро. Акцией также смогут воспользоваться трансгендеры, добавили в компании.На сайте BVG сообщается, что если мужчины решат купить билет со скидкой, они будут считаться безбилетниками.Разрыв в зарплатах между мужчинами и женщинами в Германии остается одним из самых высоких в Европе, отмечает издание.В 2010 году он составлял 23%, в 2018-м – 21%. Чтобы обратить внимание на эту проблему, в Германии в конце марта проводят День равенства зарплат: в этом году он выпадает на 18 марта.77-й день года имеет символическое значение: при сегодняшней разнице в оплате труда в Германии среднестатистической женщине нужно проработать на 77 дней больше, чтобы получить столько же денег, сколько среднестатистический мужчина получает за год.